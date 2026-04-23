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Gol Caracol  / Dura postura desde Italia ante idea de sustituir a Irán en Mundial 2026; "hay que ganar en el campo"

Dura postura desde Italia ante idea de sustituir a Irán en Mundial 2026; "hay que ganar en el campo"

En las últimas horas surgió una posible propuesta de Estados Unidos para que Irán no participe en el próximo Mundial y que su lugar sea ocupado por los italianos. Apareció radical respuesta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Selección de Italia
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AFP

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