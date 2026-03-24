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Gol Caracol  / Antoine Griezmann se despide del Atlético de Madrid; 'bombazo' confirmado para la MLS

Antoine Griezmann se despide del Atlético de Madrid; 'bombazo' confirmado para la MLS

El futbolista francés ya fue oficializado por su nuevo equipo, en territorio norteamericano. Tras varias temporadas en el fútbol español, Griezmann da el salto a la MLS.

Por: EFE
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Antoine Griezmann será nuevo jugador del Orlando City.
Antoine Griezmann será nuevo jugador del Orlando City.
Foto: AFP.

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