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Gol Caracol  / Equipos de la Premier League podrían dar 'batacazo' en el fútbol europeo; dependen del Liverpool

Equipos de la Premier League podrían dar 'batacazo' en el fútbol europeo; dependen del Liverpool

A falta de pocas jornadas para culminar la temporada, en Inglaterra se habla de un golpe de autoridad en el 'viejo continente', con un hipotético caso donde los 'reds' son protagonistas.

Por: EFE
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Liverpool, equipo histórico de la Premier League
Liverpool, equipo histórico de la Premier League
Foto: X/ @LFC

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