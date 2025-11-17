Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dura prueba para River Plate en los octavos de final del fútbol argentino; duelo de colombianos

Dura prueba para River Plate en los octavos de final del fútbol argentino; duelo de colombianos

El equipo en el que militan Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Kevin Castaño tendrá un difícil rival en la próxima fase de la Liga Profesional Argentina.

Por: EFE
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Juan Fernando Quintero
Juan Fernando Quintero en acción con River Plate - Foto.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad