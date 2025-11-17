Dura prueba para River Plate en los octavos de final del fútbol argentino; duelo de colombianos

Racing-River será el cruce estelar de los octavos de final del Torneo Clausura, tras completarse este lunes la decimosexta y última jornada del certamen.

Los empates de Barracas Central ante Huracán (1-1) y Belgrano-Unión (0-0), más el triunfo por 0-2 de Independiente Rivadavia contra Defensa y Justicia definió las posiciones de la zona A.

River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. AFP

En tanto, el triunfo de Gimnasia a domicilio ante Platense por 0-3 terminó de confirmar las ubicaciones del grupo B.

El duelo entre Racing (3A) de Duván Vergara y River (6B) de Quintero, Borja y Castaño, reeditará el cruce de los cuartos de final de Copa Argentina, en una parte superior de los octavos de final de Torneo Clausura que se completará con Boca (1A) - Talleres (8B), Unión (2A) - Gimnasia (7B) y Central Córdoba (4A) - San Lorenzo (5B).

Por su parte, en la zona inferior del cuadro los dueños serán: Vélez Sarsfield (4B) - Argentinos Juniors (5A), Deportivo Riestra (3B) - Barracas Central (6A), Lanús (2B) - Tigre (7A) y Rosario Central (1B) - Estudiantes (8A).

Resultados de la jornada 16:

Viernes 14/11: Lanús 3-1 Atlético Tucumán.

Sábado 15/11: Aldosivi 4-2 San Martín, Godoy Cruz 1-1 Deportivo Riestra, San Lorenzo 1-1 Sarmiento e Independiente 1-0 Rosario Central.

Domingo 16/11: Vélez Sarsfield 0-0 River Plate, Instituto 0-0 Talleres, Boca Juniors 2-0 Tigre, Estudiantes 1-2 Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys 0-1 Racing Club y Central Córdoba 1-1 Banfield.

Lunes 17/11: Defensa y Justicia 0-2 Independiente Rivadavia, Barracas Central 1-1 Huracán, Belgrano 0-0 Unión y Platense 0-3 Gimnasia.