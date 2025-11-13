Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Miguel Borja tiene opción de volver al fútbol colombiano?, atención al destino que le ponen

¿Miguel Borja tiene opción de volver al fútbol colombiano?, atención al destino que le ponen

Desde Argentina han surgido distintas informaciones sobre el futuro de Miguel Borja, que saldría de River Plate a final de año, tras una mala temporada. ¿A dónde iría?

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Miguel Ángel Borja, delantero colombiano de River Plate, en un partido de la Liga de Argentina
Miguel Ángel Borja, delantero colombiano de River Plate, en un partido de la Liga de Argentina
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad