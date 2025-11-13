¿Miguel Borja tiene opción de volver al fútbol colombiano?, atención al destino que le ponen

Miguel Borja tendría los días contados en River Plate. La directiva del club argentino no tendria intención de renovar el contrato del delantero, tras un pobre desempeño en la temporada, por lo que lo dejarían ir como agente libre en el mes de enero.

Según el medio argentino 'TyC Sports', dos podrían ser los destinos del ariete colombiano. "En la carrera por contratarlo aparece Tigres, como uno de los clubes mexicanos interesados, y también América de Cali". Sin embargo, la negociación con el cuadro 'escarlata' tendría un problema, "su representante, Juan Pablo Pachón, descartó por ahora la posibilidad de que vuelva a su país", sentenció el diario.

El jugador de 32 años abandonaría las toldas del 'millonario' luego de tres años y medio en el club. Llegó en julio de 2022 y poco a poco se fue ganando el corazón de los hinchas, teniendo momentos que lo hicieron ser imprescindible en el once del equipo. Uno de ellos fue en 2024, cuando de la mano del técnico Martin Demichelis, anotó 25 goles y repartió 3 asistencias en 28 partidos, estadísticas que lo pusieron como uno de los mejores delanteros del balompié de ese país.

Sin embargo, desde la llegada del entrenador Marcelo Gallardo, Borja ha ido perdiendo protagonismo, quedando relegado a muy pocos minutos en los partidos, por lo que su salida estaría cantada. "Actualmente relegado tras las llegadas de Sebastián Driussi, a principio de año, y de Maximiliano Salas, a mitad de 2025, Borja ya no tiene lugar. Es por eso que su salida es solo cuestión de tiempo. Atrás quedarán los 62 goles en 159 partidos con la camiseta de River y la consagración en la Liga Profesional a comienzos de 2023" fue una de las razones que expuso el citado medio para la no continuidad del 'cafetero' en el elenco de Nuñez.

De igual manera, de acuerdo con la información, su relación con la afición del equipo del equipo de la 'banda cruzada' ya no sería la ideal, por lo que tampoco harían mucha presión para que se quedara en el club. "Tras tres años y medio en el club, su relación con la gente ya está muy desgastada y su rol en el equipo pasó a ser totalmente secundario. Aunque él lo pidió y lo considera valioso para un plantel, Marcelo Gallardo prefiere otro tipo de 9 y no pondría reparos en su salida".

Por ahora, el atacante cordobés se enfocará en terminar de la mejor manera su periplo por River, cuando enfrente en el último partido de la primera fase de la liga argentina a Vélez Sarsfield en condición de visitante, en el que un triunfo sería clave para que el club mantenga sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores del próximo año y los metería directamente a los playoffs por el título de fin de año.