Miguel Borja no ha llegado a México y ya generó conflicto, por posible fichaje de Cruz Azul

Miguel Borja está cerca de finiquitar su contratación por el Cruz Azul, de México, pero en medio de las negociaciones que lo llevarían al equipo 'cementero', hay opiniones divididas por su fichaje, en especial en la interna del club, ya que se habla de que su llegada se daría por "asesores" y no directamente por la dirección deportiva o el entrenador.

El diario 'Récord' explicó la situación de las maneras en las que se daría la contratación del delantero colombiano, quien, además, llegaría con "más nombre que rendimiento", al terminar de mala manera su ciclo en River Plate, de Argentina, relegado al banquillo de suplentes y sin marcar tantos goles.



Conflicto por fichaje de Miguel Borja a Cruz Azul

El citado medio mexicano informó que "de acuerdo con Carlos Ponce de León e Iliany Aparicio, dos de los grandes problemas en las negociaciones es que fue promovido por los asesores del club cementero, no por la dirección deportiva", dejando claro que habría roces en la interna de la institución, sumado a que en este momento no tienen cupo de extranjeros, razón por la que "la Máquina buscará darle salida a algunos jugadores no nacionales en las próximas semanas".

Para explicar mejor la situación, detallaron que "la elección de Borja como refuerzo no fue hecha por el equipo que comanda Iván Alonso, sino que vino desde Gilberto Palafox, asesor de presidencia, sin cargo en el organigrama celeste, pero con la influencia suficiente para hacer que el presidente cementero, el Ingeniero Velázquez, aceptara el fichaje".

Miguel Borja, delantero colombiano, celebra uno de sus goles en River Plate AFP

De hecho, hacen un señalamiento fuerte sobre cómo se estaría dando la contratación ya que el mencionado "Palafox no mete la contratación desde el análisis deportivo, desde el diálogo de la conveniencia para el proyecto con Alonso o Larcamón, sino desde la oportunidad de recibir una comisión por el fichaje", algo que ha causado divisiones divididas en territorio mexicano.



Ya centrándose en lo deportivo, apuntan que la llegada de Miguel Borja a Cruz Azul se daría "más por nombre que por rendimiento" y dan un poco de contexto de cómo cerró el cordobés su etapa en Argentina, a pesar de tener unos buenos registros goleadores en el arranque de su ciclo en la 'banda cruzada'. "Es su momento más bajo desde la última vez que fue seleccionado nacional, hace año y medio. En el último torneo Borja acabó suplente y sólo anotó dos goles, River Plate ya no quiso renovarle contrato a sus 32 años. Su agente, Juan Pablo Pachón, lo ofreció en México a múltiples clubes, pero sólo Cruz Azul se interesó, buenos los asesores de presidencia", detallaron sobre cómo llega el colombiano.