Miguel Borja, con el arco de espaldas; la increíble opción de gol que falló con River Plate

Este lunes 25 de agosto, River Plate igualó 1-1 frente a un Lanús que empató el encuentro en la última jugada. Miguel Ángel Borja y Juan Fernando Quintero tuvieron minutos en cancha.

Sin embargo, el delantero cordobés fue quien se ‘robó’ toda la atención, tras una jugada en la primera parte que erró frente al arco, ya con el arquero fuera de la acción. Esto, iniciando el compromiso, a tan solo dos minutos de partido.

Y es que, tras un ‘pase de la muerte’, el goleador colombiano solo tuvo que empujar la pelota, pero la envió por arriba del arco.

😳❌ “A lo Cavani”



El increíble gol que erró Miguel Borja ante Lanús.

Iniciando el complemento, al ‘cafetero’ esta acción le costó su continuidad en el campo.