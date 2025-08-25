Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¡Atención Selección Colombia!; Bolivia anunció los convocados para duelo de Eliminatorias

¡Atención Selección Colombia!; Bolivia anunció los convocados para duelo de Eliminatorias

Hace un par de minutos, el cuadro boliviano publicó el listado de futbolistas con los que afrontará el duelo contra Colombia y Brasil.

Selección Colombia: así se conformará su grupo en el Mundial 2026.jpg
La Selección Colombia ya empieza a ver a sus posibles adversarios.
Foto: FCF.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 25, 2025 09:39 p. m.
Editado por: Gol Caracol