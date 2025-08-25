Publicidad

Fútbol Colombiano  / "Si ganó tres títulos con Millonarios, podré vivir de eso por mucho tiempo; es monetizable"

"Si ganó tres títulos con Millonarios, podré vivir de eso por mucho tiempo; es monetizable"

Andrés Llinás, quien es campeón con Millonarios y uno de los referentes en el equipo azul, habló de ganancias y más, cuando se levanta un título en el fútbol colombiano.