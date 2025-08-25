"Si ganó tres títulos con Millonarios, podré vivir de eso por mucho tiempo; es monetizable"

Campeón con Millonarios y actual figura del equipo capitalino, Andrés Llinás habla desde su experiencia, lo que es levantar un título con uno de los clubes más grandes de nuestro país; pero no solo eso, sino que también los réditos económicos que implica esto como jugador profesional.

Y es que, así como lo reveló el ‘káiser’ en una entrevista con 'Academia del Éxito', el probar la gloria en el fútbol colombiano tiene sus ganancias importantes, que evidentemente varían e influyen con la institución que se logre. Sin embargo, el jugador siempre saldrá ganando.

“Si pasamos a las finales, tenemos premios. Quiere decir que, si vas empezando a llegar a partidos importantes, tienes premios; entonces, el dinero que uno hace cuando es campeón, pucha vida”, indicó diciendo de entrada el defensor central del cuadro ‘embajador’.

Además, Llinás hizo una comparación y puso como ejemplo los dichos de la gente desde afuera, que muchas veces incentivan al futbolista a ganar así sea por dinero y no por amor al club, que es algo que, si bien siente el hincha, los jugadores que están en el plantel no están obligados a sentir.

Publicidad

“Y cuando la gente dice que esos manes no quieren ser campeones porque no sienten el equipo, ahí es donde yo digo, pucha, esos manes puede que no sientan nada con el equipo, pero con el dinero que se meten si son campeones, todos se van a matar, nadie va a decir ‘hijuemadre, yo soy hincha de Medellín cuando era pequeño, entonces yo voy a jugar suave cuando me toque Medellín’; eso es mentira, todo lo contrario”, reveló el defensor de Millonarios.



¿Cuánta plata podría ganar un jugador si sale campeón en Colombia?

Aunque Andrés no dio números o una cantidad específica de dinero que cada jugador podría recibir, sí enfatizó en que, de administrarse bien, se podría hacer fortuna por muchos años.

“Si con esa plata que da el tener un título, y ni siquiera estoy hablando de la gloria, aunque para mí ser campeón en cierta forma sí es más importante que el dinero porque te puede, incluso, dar dinero a largo plazo porque si yo gano tres títulos con Millonarios, seguramente voy a poder vivir de eso mucho tiempo por las marcas también, porque al fin y al cabo termino siendo un referente, esa persona que los niños ven y que si lo acompañas con un buen comportamiento lo puedes explotar mucho más. A largo plazo ser campeón siempre va a ser muy monetizable”, concluyó Andrés Llinás.