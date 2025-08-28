Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja, decisivo en clasificación de River Plate, por penales, en Copa; estuvo infalible

Miguel Ángel Borja, delantero colombiano, celebra un gol en la Liga de Argentina
Miguel Ángel Borja, delantero colombiano, celebra un gol en la Liga de Argentina
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 28, 2025 11:26 p. m.
Editado por: Gol Caracol