"Miguel Borja está medio loco; que llegue a Boca Juniors para que los vecinos se enojen"

Miguel Borja puso punto final a su paso por River Plate. El pasado 28 de noviembre, el equipo informó que no seguirá para 2026, deseándole éxitos para lo que se viene. De esa manera, dijo 'adiós', tras 8.612 minutos disputados con la camiseta del 'millonario', repartidos en 159 partidos, en los que marcó 62 goles, brindó 10 asistencias y recibió 26 tarjetas amarillas.

Ahora, lo más relevante fueron los títulos que consiguió: una Liga, un Trofeo de Campeones y una Supercopa Argentina. Sin embargo, esa página ya quedó atrás y el delantero se enfoca en encontrar un nuevo club, más en un año donde hay Mundial, en Estados Unidos, México y Canadá, y la esperanza de ser parte de la convocatoria de la Selección Colombia está latente.

Las ofertas no han faltado y surgió la posibilidad de firmar con Boca Juniors, acérrimo rival de River Plate. Razón por la que las opiniones no se han hecho esperar y quien habló fue Pablo Daniel Osvaldo, exjugador que vistió la camiseta del 'Xeneize', entre 2015 y 2016, ganando una Liga y una Copa Argentina, y dejando una huella en los corazones de los miles de hinchas.

Además, 'DaniStone', como se le conoce, ya que también es músico, infló las redes en siete ocasiones y dio dos pases de gol en 21 compromisos, donde acumuló 1.452 minutos dentro del terreno de juego. En entrevista con 'ESPN F90', fue consultado por la posibilidad de que Miguel Borja firmé contrato con el 'Xeneize' y su respuesta, fiel a su estilo, generó risas en todos.



Miguel Borja, atacante colombiano, en un partido con River Plate en el Mundial de Clubes 2025 AFP

Publicidad

"Miguel Borja, me gusta, ¿cómo no? Dámelo siempre, solo para que se enojen los vecinos. Lo quiero en la guerra. Él está medio loco también. Solo basta que bese el escudo y listo", dijo Pablo Daniel Osvaldo, quien también se refirió a uno de sus compatriotas, Paulo Dybala, estrella de la AS Roma, quien fue campeón del Mundial de Qatar 2022 y podría llegar a Boca.

"A Dybala lo veo siempre en Boca, pero es difícil, hay que ser honestos. El chico quizá tienes otras prioridades. Ahora, me parece pronto", sentenció el exdelantero, 'DaniStone', que ya está alejado de las canchas desde hace un tiempo, exactamente en 2020.