Leyenda de Boca Juniors aprueba el fichaje de Miguel Borja; "rinde y hace goles"

El tema Miguel Borja-Boca Juniors sigue siendo foco de portadas en Argentina. De acuerdo con la prensa, el colombiano sería objeto de interés por parte del 'xeneize', que busca un delantero que le garantice goles la próxima temporada.

La historia entre el delantero y Boca comenzó en una entrevista que le hicieron para 'ESPN', donde su hermano afirmó: "Hay que escuchar cuál es la oferta, a ver qué dice Román, a ver si de pronto nos vamos para allá, un palco en La Bombonera. Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, las copas". A partir de ahí la novela sobre su llegada no ha hecho más que intensificarse, con informaciones de que la dirigencia del equipo 'azul y oro' le presentaría una oferta.

Sobre la posible llegada del 'colibrí', le preguntaron a Martín Palermo en el programa 'F12' de 'ESPN', acerca de si estaría de acuerdo con su llegada, teniendo en cuenta que jugó varios años en River Plate, a lo que el exentrenador de Fortaleza de Brasil mencionó: "Siendo el Borja de Demichelis, te rinde y te hace goles. Y para Boca necesitas eso. ¿El Borja de Gallardo? Sí, obviamente, no rindió. Pero es lo de siempre. ¿No rinde Borja? Porque el equipo no funcionó. Yo siempre en el análisis voy a decir ¿Por qué el delantero no hace goles? porque el momento del equipo no es bueno", comenzó diciendo.

Posteriormente, le dijeron que él había fichado para su equipo a un jugador que no había funcionado en River, y con él sí tuvo un buen rendimiento. "Vos te llevaste a Bareiro, que acá no anduvo en River, y a vos te terminó sirviendo", a lo que el argentino dijo: "cuando empezó a funcionar, el equipo en todas las líneas fue creciendo y empezamos a entender cuál era el camino de cómo finalizar, empezamos a utilizar al 9".



Finalmente, cerró dándole el aval a la llegada del atacante de paso por Selección Colombia, "es un jugador identificado con River, eso no te lo anula. No creo que sea un histórico identificado con River para decir que no pueda jugar en Boca", sentenció.

Por ahora, Borja seguirá definiendo su futuro tras salir libre de River Plate, en medio de otros rumores de que iría al fútbol mexicano. Se dice que el cordobés no volvería al fútbol colombiano por ahora, pero tendrá que buscar un nuevo equipo pronto para intentar estar en la lista de convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.