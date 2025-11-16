Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja y el video que lo dejó 'mal parado', tras 0-0 de River Plate con Vélez Sarsfield

Miguel Borja y el video que lo dejó 'mal parado', tras 0-0 de River Plate con Vélez Sarsfield

El delantero cordobés no fue convocado para este compromiso por el fútbol de Argentina, pero quedó captado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Miguel Borja, delantero colombiano que milita en River Plate.
Miguel Borja, delantero colombiano que milita en River Plate.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad