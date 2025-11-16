Miguel Borja y el video que lo dejó 'mal parado', tras 0-0 de River Plate con Vélez Sarsfield

River Plate se resignó a un empate 0-0 con Vélez Sarsfield este domingo en la decimosexta y última fecha, y está obligado a ser campeón del torneo Clausura argentino para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En la 'banda cruzada' estuvo Juan Fernando Quintero, mientras que Miguel Borja no fue convocado.

Pese a que el 'Colibrí' no jugó, quedó captado en un video que lo dejó 'mal parado' y que posteriormente se hizo viral en las redes sociales.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Borja?

El oriundo de Tierralta fue captado por las cámaras de televisión mientras se desarrollaba el compromiso entre Vélez Sarsfield y River Plate. Borja estaba acompañado por Colidio y Paulo Díaz en uno de los palcos en Liniers, pero en uno de los instantes se le vio al colombiano reírse junto a sus compañeros, acto que no cayó del todo bien en los hinchas de la 'banda'.

😳 SE RIEN LOS MUCHACHOS MIENTRAS RIVER SE QUEDA AFUERA DE LA LIBERTADORES CHE. pic.twitter.com/8hXv93DDa9 — Liga 🏟️ (@LigaARG_) November 16, 2025

Así se presentó el partido

En un duelo trabado, el 'millonario' volvió a evidenciar su anemia ofensiva y llegó a cuatro partidos sin anotar goles. Una vez más, el arquero Franco Armani fue decisivo para evitar la derrota, mientras la racha negativa continúa con apenas dos triunfos en sus últimos doce encuentros oficiales.

Con este empate, River se ubica sexto en el Grupo B, con un lugar asegurado en octavos de final, y ahora aguarda para conocer a su rival, que será el tercero del Grupo A.

"Es una situación difícil, a la que no estamos acostumbrados, pero hay que afrontarla, poner el pecho. De cara a lo que viene, hay que meterle con todo. No nos gusta estar en esta situación, pero somos conscientes", dijo Milton Casco, lateral de River.

El equipo de Marcelo Gallardo también se quedó sin posibilidades de acceder a la Libertadores por la tabla anual, ya que terminó cuarto.

A la Libertadores 2026 irán seis equipos argentinos. Ya tienen sus boletos Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors (por la tabla anual) que de momento ingresa a la segunda fase del torneo.

River podría acceder a esa instancia en caso de que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors ganen el Clausura y liberen una plaza extra en la tabla anual.