Los mejores memes que dejó América vs. Atlético Nacional, por la Copa BetPlay

Atlético Nacional le ganó 6-3 en el marcador global al América de Cali, instalándose así en la gran final de la Copa BetPlay 2025. Los 'verdolagas' impusieron condiciones tanto en el Atanasio Girardot como en el Pascual Guerrero, dejando a sus hinchas contentos por el juego y compromiso mostrados. Por el lado de los fanáticos 'escarlatas' hubo indignación total.

Tras el 2-2 en tierras vallecaucanas, en lo que correspondió a la vuelta de la semifinales, en las redes sociales 'estallaron' los memes, mismos en que los simpatizantes de ambos clubes dejaron su clara postura. Alegría en los 'verdolagas' y tristeza en los 'diablos rojos'.

"Desde gracias guerreros", hasta "me duelen los ojos de verlos jugar horribles", fueron algunas de las frases de los hinchas del América. Por su parte, los de Nacional le recordaron a los de la 'mechita' que fueron superiores en la serie.

Lo cierto es que los 'verdolagas' jugarán una nueva final de la Copa BetPlay, definición que disputarán con su rival de patio: Independiente Medellín.



Acá algunos de los memes tras América vs. Atlético Nacional, por la vuelta de la semifinal de Copa BetPlay 2025:

Adrián con el resto del América pic.twitter.com/ZTF7oMRpZ9 — seta (@seta6374) November 17, 2025

No pudieron ni ganarnos con uno menos, siempre vivirás bajo la sombra del más grande 💚🤍 pic.twitter.com/2iRCmMPuTM — Tommy vercetti (@leroysane2018) November 17, 2025

