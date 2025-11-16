Portugal y Noruega inscribieron su nombre en el Mundial 2026; ya son 32 selecciones clasificadas

Noruega y Portugal se clasificaron este domingo para el Mundial 2026 y ya son 32 las selecciones que inscribieron su nombre en el torneo que organizarán en junio y julio próximo México, Estados Unidos y Canadá.

La selección liderada por Erling Haaland, autor de un doblete, goleó 4-1 a Italia en Milán y mandó a la Azzurra al repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.

Erling Haaland, delantero noruego, celebra la clasificación de su selección al Mundial 2026 AFP

Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos y vuelve a un primer Mundial desde Francia 1998.

Portugal, por su parte, goleó en Oporto por 9-1 a Armenia sin el suspendido Cristiano Ronaldo, con sendos tripletes de Joao Neves y Bruno Fernandes. El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, jugará el noveno Mundial de su historia.

La Selección Portugal aseguró su clasificación al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

De esta manera, ya son 32 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 16 plazas por atribuir para un Mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal (5)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)

Imagen de referencia del trofeo del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

- Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Mientras que la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.



- Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

Canadá: Vancouver, Toronto.