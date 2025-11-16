Erling Haaland y una nueva locura en el fútbol: anotó dos goles en un minuto contra Italia

No hubo milagro: Italia, que necesitaba una goleada para arrebatar a Noruega su boleto al Mundial, perdió este domingo 4-1 contra los nórdicos y deberá pasar por el repechaje para tratar de clasificar al Norteamérica 2026, para el que también selló su boleto Portugal con goleada 9-1 a Armenia.

Así, la Azzurra, traumatizada por haberse perdido los Mundiales 2018 y 2022 al caer en el repechaje, tendrá que exorcizar sus fantasmas pasados si quiere estar en Norteamérica el próximo verano boreal.

🚨🇳🇴 HAALAND GIVES NORWAY THE LEAD AGAINST ITALY! WHAT A GOAL! pic.twitter.com/zYURItEjsl — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 16, 2025

Sí estará Noruega, que liderada por Erling Haaland acaba como líder de la llave I, con ocho victorias en otros tantos partidos y unas impresionantes cifras de 36 goles anotados y solo cinco encajados.

HAALAND MARCÓ, ITALIA SACÓ DEL MEDIO, NORUEGA ROBÓ LA PELOTA Y ERLING FIRMÓ EL DOBLETE.



TODO EN UN MINUTO. 🤯🇳🇴 pic.twitter.com/5FLl9txw8r — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 16, 2025

Uno de ellos llegó este domingo a los 11 minutos de juego por medio del italiano Francesco Pio Esposito, una diana que hizo soñar al público de San Siro con una goleada improbable. Los locales llegaron por delante en el marcador al descanso, pero pasada la hora de partido, Antonio Nusa (63') empató, antes de que Haaland mostrase su versión más letal.

Erling Haaland, figura de Noruega, celebra un gol contra Italia, por las Eliminatorias al Mundial 2026 AFP

En apenas un minuto, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78', 79') para certificar el regreso de Noruega a un Mundial por primera vez desde Francia 1998.

"Es indescriptible. Una locura absoluta. La manera en la que lo hicimos es increíble. Es algo enorme", declaró Martin Odegaard.