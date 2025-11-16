Kylian Mbappé genera molestia en Francia; "están hartos de su trato especial"

No todo es color de rosa para Kylian Mbappé en la selección de Francia. El jugador del Real Madrid es objeto de críticas en su país por no jugar algunos partidos con el combinado nacional.

En concreto, los ex jugadores galos Jerome Rothen y Emmanuel Petit dieron unas declaraciones en las que se refirieron a su ausencia en algunos juegos. Mientras que en el cuadro 'merengue' el delantero es la pieza estelar, forzado a jugar la mayoría de los minutos en todas las competiciones, su presencia con 'les bleus' ha sido gestionada con notable cautela en ocasiones. Esta dosificación ha sido justificada por el cuerpo técnico de Didier Deschamps como una necesidad para proteger al jugador de la fatiga acumulada por el exigente calendario del club blanco.

Sin embargo, para críticos como Rothen, la capacidad de Mbappé para 'elegir' cuándo jugar y cuándo descansar es una manifestación del estatus de superestrella que incomoda a otros profesionales. La percepción es que a él se le permite omitir ciertos compromisos que otros jugadores, con igual o mayor necesidad de descanso, deben cumplir rigurosamente. "Mbappé es el capitán de la selección francesa, recibe un trato especial, vale. Pero tiene compañeros. ¿De verdad crees que todos los que van a Bakú, los que juegan tanto o más que Mbappé a lo largo del año, no están cansados y quieren jugar este partido intrascendente? No. Pero van porque tienen que ir", afirmó el exfutbolista antes del partido de este domingo contra Azerbaiyán.

Kylian Mbappé durante un partido con la Selección de Francia AFP

El argumento de Rothen sobre el descontento se centra en la desigualdad. Este tratamiento especial que goza en su club, sumado al consentimiento de la federación francesa, lo coloca en una posición de privilegio. "¿Acaso recibe ese trato especial? Cuando te clasificas, todo va bien, pero cuando la cosa se complica... Tomar decisiones así puede generar problemas en el vestuario, y sigo convencido de que hay jugadores hartos de este trato de favor".

Por otro lado, Petit le quiso bajar los humos al debate, mencionando que es normal el trato diferencial con Mbappé. "Ahora intentan crear un escándalo donde no lo hay. Aunque moleste a algunos en el vestuario, seguimos hablando de su mejor jugador. Es el líder de la selección francesa, el que, en los últimos seis partidos, ha acumulado siete goles y cinco asistencias, el que ha marcado 400 goles en su carrera... Es simplemente colosal. El trato preferencial siempre ha existido, pero el trato que se le da a Mbappé no me sorprende. Si yo fuera jugador hoy, no me molestaría porque estamos hablando de un jugador que gana partidos", sentenció.