Independiente Medellín y Atlético Nacional jugarán la gran final de la Copa BetPlay 2025. El 'poderoso de la montaña' dejó en el camino a Envigado, mientras que el 'verdolaga' hizo lo propio frente al América de Cali.

El DIM se impuso 2-1 a la 'cantera de héroes', y en cuanto a los dirigidos por Diego Arias, no tuvieron problemas contra los 'diablos rojos', a los que derrotaron 6-3 en el marcador global.

Tanto rojos como verdes paisas saben lo que es levantar este trofeo que reúne a los clubes tanto de primera como de segunda división de nuestro país. Acá le contamos cuándo se jugaría la final.

Atlético Nacional celebra su victoria sobre América de Cali, por las semifinales de la Copa BetPlay 2025 Twitter de Atlético Nacional

¿Cuándo sería Medellín vs. Atlético Nacional, final de la Copa BetPlay 2025?

Desde la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no han confirmado aún ni la fecha ni el horario para los juegos de ida y vuelta de la final de la Copa BetPlay entre el DIM y el 'rey de copas'.

No obstante, las primeras versiones que circulan es que el compromiso de ida sería el miércoles 17 de diciembre, auspiciando Atlético Nacional como local en el Atanasio Girardot.

La vuelta de esta definición de la Copa BetPlay 2025 tiene como fecha tentativa del sábado 20 de diciembre, siendo Independiente Medellín el dueño de casa.

Jugadores de Independiente Medellín. DIM.

¿Cuántos títulos de Copa BetPlay ha ganado Medellín?

El 'poderoso de la montaña' suma tres campeonatos en este certamen y frente a su rival de patio, Atlético Nacional, disputará su quinta definición.

1981 | Independiente Medellín

2019 | Independiente Medellín

2020 | Independiente Medellín

Los títulos de Atlético Nacional en la Copa BetPlay

El 'verdolaga' es el vigente campeón, título que en el 2024 ganó bajo la dirección del técnico mexicano Efraín Juárez, a América de Cali.