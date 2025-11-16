Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo sería Medellín vs. Atlético Nacional, final de la Copa BetPlay 2025?

¿Cuándo sería Medellín vs. Atlético Nacional, final de la Copa BetPlay 2025?

Tanto rojos como verdes paisas saben lo que es levantar este trofeo que reúne a los clubes de primera y segunda división. Acá le contamos cuándo se jugaría la final de la Copa BetPlay 2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Medellín y Atlético Nacional jugarán la final de la Copa BetPlay 2025.
Fotos: Colprensa

