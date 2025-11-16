América se centra en cuadrangulares, tras eliminación de Copa BetPlay; "vamos a dar la pelea"

América le dijo adiós a la final de la Copa BetPlay 2025, luego de perder en el marcador global 6-3 frente a Atlético Nacional. Pero tras la definición en el Pascual Guerrero, los 'diablos rojos' ahora centran todos sus esfuerzos en lo que serán los cuadrangulares de la Liga II; están convencidos en dar la pelea en el Grupo A.

Recordemos que la zona A lo integran Independiente Medellín, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Los dirigidos por David González avisaron que darán la pelea.

"La charla es motivacional, era complicado levantar un 4-1 con un equipo como Nacional. Comenzamos de cero, América ha hecho un gran esfuerzo para estar en este cuadrangular, con grandes equipos, América también es grande, así que tenemos que competir. Por momentos mostramos que tenemos capacidad y realmente el equipo está compenetrado, y a partir de jueves, todos comenzamos de cero. Es un grupo fuerte, pero América es fuerte; vamos a dar la pelea", dijo Álex Escobar en charla con los medios de comunicación.

Acción de juego entre América y Atlético Nacional por la vuelta de la semifinales de la Copa BetPlay 2025. Colprensa

Otras declaraciones

- El reto para los cuadrangulares

"Ellos (Nacional) vinieron con todo el equipo porque saben que al frente tienen a un equipo que viene remando fuerte para estar al nivel, como ha estado América en toda sus historia. Vuelvo y repito, comenzamos otro campeonato y estamos muy motivados para hacer lo que tenemos que hacer en este cuadrangular con rivales complicados y de nombre: Nacional, Medellín y Junior tienen nombre, pero América también. Estamos con todos los deseos enormes, el grupo está comprometido. Hay que voltear la página de la eliminación de esta Copa, que es lamentable, pero ahora viene un cuadrangular importante; el equipo lo va a dar todo".

- El estado de salud de Luis Ramos

"Lo de Luis Ramos esperar el diagnóstico del médico, salió con un problema muscular, pero no sabemos finalmente qué es lo que tiene".

- La baja de Andrés Felipe Roa para el partido

"Roa tiene un tema muscular, una carga que manifestó después del partido con Medellín, no se pudo concentrar con los jugadores. Lo de Cristian (Barrios) también tiene una carga en los aductores; es un jugador que suma mucho".

- Los aspectos a mejorar

"El equipo está claro en lo que tiene que hacer, ya no hay margen de error en defensa y tratar de ser eficaces adelante".

Acción de juego entre América y Atlético Nacional por la Copa BetPlay. Colprensa

¿Cuándo debuta América de Cali en los cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025?

Será este jueves 20 de noviembre visitando a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. La pelota rodará a las 7:30 de la noche.