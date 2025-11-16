Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América se centra en cuadrangulares, tras eliminación de Copa BetPlay; "vamos a dar la pelea"

América se centra en cuadrangulares, tras eliminación de Copa BetPlay; "vamos a dar la pelea"

Luego de caer en las semifinales de Copa BetPlay frente a Atlético Nacional, América pone sus esfuerzos en los cuadrangulares finales de la Liga II-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
América quedó eliminado de la Copa BetPlay 2025.
América quedó eliminado de la Copa BetPlay 2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad