Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Ausencia de Richard Ríos y Luis Javier Suárez con Selección Colombia retumbó en Portugal

Ausencia de Richard Ríos y Luis Javier Suárez con Selección Colombia retumbó en Portugal

Tanto Richard Ríos como Luis Javier Suárez no vieron minutos en la victoria 2-1 de la Selección Colombia sobre Nueva Zelanda, en duelo preparatorio que se jugó en Fort Lauderdale.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Richard Ríos y Luis Javier Suárez en la previa del partido entre Colombia y Nueva Zelanda.
Richard Ríos y Luis Javier Suárez en la previa del partido entre Colombia y Nueva Zelanda.
Fotos: X de @FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad