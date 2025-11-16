Ausencia de Richard Ríos y Luis Javier Suárez con Selección Colombia retumbó en Portugal

La Selección Colombia cumplió el sábado anterior el primero de los dos compromisos preparatorios de cara al Mundial 2026. La 'tricolor' se impuso 2-1 a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, encuentro en el que además no vieron acción ni Richard Ríos ni tampoco Luis Javier Suárez.

La ausencia de Ríos y Suárez con el combinado 'cafetero' frente al elenco oceánico hizo eco en Portugal, al punto que en la prensa de ese país le dedicaron párrafos tanto al volante del Benfica como al delantero del Sporting Lisboa, respectivamente.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, en un partido de la Liga de Portugal AFP

Y es que Richard es fijo en el once titular de Colombia, mientras que Luis Javier se ganó a punta de goles y buenas actuaciones, su lugar en el frente de ataque. Hay que indicar que el centrocampista antioqueño presentó algunos problemas físicos en la antesala del duelo de fogueo contra los 'All Whites'; novedades que también reportaron en los tabloides de la nación lusitana.

"Richard Ríos y Luis Suárez descansan mientras cumplen funciones con Colombia", fue el encabezado del artículo de 'A Bola', que a continuación complementó que "Néstor Lorenzo no utilizó al centrocampista del Benfica ni al delantero del Sporting en la victoria contra Nueva Zelanda; ambos permanecieron en el banquillo".

En otro apartado precisaron las molestias físicas que presentó el exPalmeiras, y que pese a que Lorenzo dijo que estaba bien, finalmente no sumó minutos.

"Lorenzo había garantizado que Ríos estaba disponible tras sufrir un traumatismo en el tobillo derecho, pero el centrocampista descansó en el primero de los dos amistosos que disputó la selección colombiana", indicaron en 'A Bola'.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. AFP

Mientras que en el caso de Suárez Charris precisaron que el DT de la Selección Colombia decidió ver otras alternativas en la delantera.

"Jhon Córdoba, del Krasnodar, y Rafael Santos Borré, del Internacional, fueron las opciones de ataque elegidas por Néstor Lorenzo durante todo el partido, sustituyendo a Suárez", culminaron.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda, ahora los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán otro reto frente a un combinado oceánico: Australia. Este partido está pactado para el martes 18 de noviembre, en horario de las 8:00 de la noche. Y como es habitual se podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com