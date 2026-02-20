Minnesota United vs Austin FC, EN VIVO; hora y dónde ver por TV en Colombia, al nuevo club de James

Este sábado 21 de febrero, Minnesota United FC debutará en la MLS, de Estados Unidos; y evidentemente, la presencia de James Rodríguez genera gran expectativa en territorio norteamericano.

Cabe destacar que el cuadro del colombiano enfrentará a Austin FC, en su debut.

Hora y dónde ver EN VIVO Minnesota United vs. Austin FC, por la MLS

El nuevo equipo de James debutará este sábado por la MLS, frente a un siempre difícil Austin. El encuentro está programado a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United. X de @MNUFC

El encuentro tendrá la transmisión de Apple TV para territorio colombiano.



¿James será suplente, titular o no aparecerá?

Aunque todavía es una incógnita la presencia del colombiano para el debut por MLS, sí es cierto que las recientes declaraciones del director deportivo de Minnesota United da ‘luces’ de lo que podría pasar, no solo en este juego, sino a lo larga de la temporada con el ‘10’.



"Dependerá de Cameron (entrenador) que incluya a James al grupo, o francamente, tal vez que salga desde el banco, ya sabes puede ser que no tenga las piernas para jugar los 90 minutos. Tenerlo como revulsivo para el segundo tiempo ¿quién sabe? Así que es simplemente emocionante, le dará al entrenador más posibilidades para pensar en formas distintas en las que quiera jugar", aseguró Manny Lagos, referente al papel del cucuteño en el conjunto norteamericano.

Sumado a eso, en el club le dieron un vistazo a las funciones que podría cumplir el ‘10’ con el equipo; esto, teniendo en cuenta que con el pasar del tiempo ya no es el mismo que brilló en el Mundial 2014 y Real Madrid.

James Rodríguez, volante colombiano del Minnesota United FC, en su presentación Getty Images

“Tiene grandes pases, le encanta anotar de media distancia, rompe líneas con sus entregas y la gran pregunta es si hará recorridos a lo largo del campo cuando no tengan la pelota y no hay duda de ello. Creo que está en una forma increíble, pero ha perdido un paso en estos términos: Presionar y recuperar. Pero cuando se trata de su fase ofensiva es emocionante porque le encanta anotar”, concluyó Lagos.