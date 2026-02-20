Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Minnesota United vs Austin FC, EN VIVO; hora y dónde ver por TV en Colombia, al nuevo club de James

Minnesota United vs Austin FC, EN VIVO; hora y dónde ver por TV en Colombia, al nuevo club de James

Minnesota United, quien todavía tiene en 'veremos' el debut de James Rodríguez; enfrentará a Austin por la primera jornada de la MLS, en Estados Unidos. Aquí los detalles.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, volante del Minnesota United FC.
James Rodríguez, volante del Minnesota United FC.
X de @MNUFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad