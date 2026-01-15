Multa millonaria para Jhon Durán por celebraciones en Turquía; jugador y Fenerbahce, avisados

Jhon Durán no sacó baratas sus celebraciones luego de que el Fenerbahce venciera al Galatasaray en la Supercopa de Turquía, el pasado sábado 10 de enero, que fueron tomadas como antideportivas por parte de la Federación Turca de Fútbol, tal y como se informó en las últimas horas, dando a conocer la sanción monetaria para el delantero colombiano.

El diario 'Gozlem' fue el encargado de dar la noticia y los detalles sobre lo que tendrá que pagar el joven atacante antioqueño, que es una suma bastante alta y de la que ya fue notificado para que pueda pagarla.



Multa para Jhon Durán por celebraciones en Turquía

El citado medio anteriormente detalló inicialmente que "la Junta Disciplinaria de Fútbol Profesional (PFDK) de la Federación Turca de Fútbol (TFF) ha sancionado a Jayden Oosterwolde, jugador del Fenerbahçe, con un partido de suspensión y una multa de 400.000 liras turcas", que fue el castigo más alto para un jugador de los 'canarios amarillos', ya que fue deportiva y monetaria.

Ya sobre el delantero colombiano y uno de sus compañeros, puntualizaron en que "se multó a Mario Lemina, del Galatasaray, y a Jhon Duran, del Fenerbahçe, con 400.000 liras turcas cada uno por conducta antideportiva en sus publicaciones en las redes sociales después del mismo partido", algo que no pasó desapercibido y que generó malestar y reacciones en dicho país.

Con eso, serán 9.200 dólares, que son alrededor de 34 millones de pesos colombianos al cambio de hoy, por lo que aunque no hubo castigo de fechas afuera con su equipo, el golpe en el bolsillo del antioqueño sí será importante.



Jhon Durán celebrando con el Fenerbahce Instagram Jhon Durán

Publicidad

Por el momento Jhon Durán está concentrado para su próximo partido con el Fenerbahce, que será el domingo 18 de enero (12:00 p.m.), visitando al Alayanspor por la fecha 18 de la Liga de Turquía. Actualmente el equipo donde juega el delantero colombiano está en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 39 puntos, a tres unidades del líder que es el Galatasaray, de Dávinson Sánchez.

La presencia del atacante paisa en el cuadro de Estambul ha sido destacada, consolidándose en la titular del técnico Domenico Tedesco, y aportando 4 goles en total, 3 de ellos en la Liga de Turquía, y uno en la Supercopa. Además, registra también dos asistencias.