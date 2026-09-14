Nelson Deossa y su jugada 'maradoniana' contra Villarreal; La Liga le dedicó un video

El Real Betis logró una victoria por 2-1 en el campo del Villarreal este lunes para colocarse tercero en la liga española y dejar al Submarino Amarillo en la zona de descenso.

El Villarreal de Iñigo Pérez sigue sin ganar tras cinco partidos en LaLiga y ocupa la 18ª posición, además de haber perdido en su estreno en la Liga de Campeones de Europa.

Los goles del colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández (39') y el brasileño Natan (43') ayudaron al Betis a sumar tres puntos y alcanzar al Real Madrid, después de que Gerard Moreno (29') abriera el marcador.

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"Ahora mismo todo va en nuestra contra, los equipos nos están castigando", dijo Moreno a Movistar. "Tenemos que mantenernos unidos y exigir más de nosotros mismos... quizá cuando nos vemos por detrás, aparece la ansiedad y se hace más difícil".



El vigente campeón, el Barcelona, lidera la tabla con cinco victorias consecutivas, seguido por el Real Madrid y el Real Betis.

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"Estamos tranquilos pero ilusionados. Los momentos difíciles llegarán, pero la unidad, la honestidad y el trabajo aquí no se negocian", aseguró Hernández.

Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Betis, fue clave contra Real Madrid Getty Images

El Villarreal dispuso de las mejores ocasiones en la primera parte, pero terminó yéndose al descanso por detrás en el marcador. No se levantó en la segunda mitad.