Nelson Deossa sonó para Vasco y América de México, pero podría terminar en el fútbol griego

La ventana de pases en Europa entra en sus semanas claves y definitivas, y en medio de esos rumores, el nombre de Nelson Deossa ha tomado fuerza para una posible salida del Betis. Las últimas novedades que devengan en los medios del 'viejo continente' es que el volante caldense podría terminar en el fútbol de Grecia.

De acuerdo a la información de 'Estadio Deportivo', el cuadro verde de Sevilla precisa de una venta para abrir un espacio para las figuras que pretende incorporar a sus filas: Dani Ceballos y Sofyan Amrabat; trabaja contrarreloj en estas semanas que quedan para lograrlo, y ahí es donde aparece Deossa en la ecuación. El exMonterrey sonó hace algunas semanas para el América de México y Vasco da Gama de Brasil.

"A día de hoy se antoja difícil que se consume la venta después de romperse las negociaciones con Vasco da Gama y por el cambio de opinión del 'cafetero' ante su protagonismo en pretemporada y reforzado por su titularidad hoy ante el Valencia, ya en su posición natural de centrocampista. Sin embargo, los movimientos que siguen produciéndose alrededor de Deossa provocan que todavía no se dé por cerrado este asunto tanto en cuanto están surgiendo nuevos pretendientes, sobre todo en Europa", se leyó en el informe.

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Nelson Deossa, jugador colombiano. Getty Images.

¿Qué equipo griego está interesado en Nelson Deossa?

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Hay que precisar que no sólo es un club el que estaría atento a los movimientos del oriundo de Marmato (Caldas), ya que tanto Panathinaikos como Olympiacos querrían al volante del Betis, e incluso, ya habrían entrado en contacto con el entorno de Deossa para intentar tantearlo; eso sí la intención de estas escuadras no ha pasado de esta línea. Esta información la reveló Pablo Oliveira, especialista en el mercado de pases, y que replican en 'Estadio Deportivo'.

¿Cuánto dinero pide el Real Betis por Nelson Deossa?

El conjunto español exige una cifra cercana a los 15 millones de dólares, aunque algunos reportes indican que podrían aceptar unos 13 millones para obtener la plusvalía con su traspaso.

Lo cierto es que el exJunior de Barranquilla y Atlético Nacional se alista junto con sus compañeros para una nueva jornada en la Liga de España, misma en la que Betis visitará al Levante el sábado 29 de agosto.