Jugó con 15 años en River Plate vs Santa Fe en 2021, fue a Selección Colombia y hoy no tiene club

Justo cuando River Plate vs. Santa Fe se tiene previsto para este miércoles 26 de agosto de 2026, en el estadio Monumental, de Buenos Aires, en la vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana; en los archivos reposa un recuerdo y un antecedente entre los 'millonarios' y los 'cardenales' que data del 19 de mayo de 2021, con el volante Enzo Pérez oficiando como arquero ante el contagio por Covid de los guardametas Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli. Al final un empate 0-0 y un triunfo 2-1, a favor de River, fueron los resultados en el grupo D del torneo continental de ese entonces.

Pero más allá de esa gesta de los de la 'banda roja' y lo viral que se hizo la noticia no solamente a nivel sudamericano, sino mundial; revisando la nómina usada por el técnico Harold Rivera en Santa Fe se destacó la presencia del delantero Hollman McCormick, quien marcó historia en la Libertadores de ese año al debutar en el torneo con 15 años, 6 meses, 14 días y convertirse a la fecha en el tercer futbolista más joven en sumar minutos en el mismo. Lo hizo contra Fluminense.

Hollman McCormick, exjugador de Santa Fe. Oficial Santa Fe

De otra parte, hay que apuntar que McCormick saltó a la cancha contra los riverplatenses en el minuto 85 para reemplazar a Jorge Luis Ramos y tuvo poco contacto con el balón, en un juego decididamente malo para el conjunto bogotano.

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En su camino, ante el boom en las huestes santafereñas e incluso destacándose en torneos nacionales de Difútbol con Bogotá, también aparecieron convocatorias a la Selección Colombia Sub-17, que dirigía Héctor Cárdenas.



¿Qué pasó con Hollman McCormick?

Con esa precocidad, a 'Mako', apodo que le acuñaron en sus inicios, se le auguró un futuro prometedor. En el interior de Santa Fe lo promocionaban como la joya de la corona. Sin embargo, no encontró espacios y oportunidades en el 'león' y comenzó desde 2022 a buscar nuevos horizontes.

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De esa forma fue prestado a Tigres de la Primera B, sin mayor resonancia, volvió al rojo capitalino en 2023, sumó convocatorias y minutos en Copa Colombia y algunos más en Liga y finalmente para febrero de 2024 se marchó al Sport Clube União Torreense, del ascenso en Portugal. Allí en

Torreense se tuvo referencia de sus actuaciones con el equipo Sub-23.

Nuevamente para McCormick apareció un cambio de aires para agosto de 2025, cuando fue anunciado por el FC Van, de Armenia, con el que marcó dos goles. Según los registros de las aplicaciones de estadísticas y data en el fútbol, desde el mes de febrero de 2026 no juega un partido oficial. Gol Caracol trató de ubicar al jugador o a sus allegados, pero fue imposible ubicarlos.

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