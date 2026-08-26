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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY América vs. Junior en Liga BetPlay II-2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY América vs. Junior en Liga BetPlay II-2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

La séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026 trae este miércoles el vibrante compromiso entre América y Junior en el Francisco Rivera Escobar, en Palmira. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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América y Junior rivalizarán este miércoles en la Liga BetPlay II-2026.
América y Junior rivalizarán este miércoles en la Liga BetPlay II-2026.
Fotos oficiales del América de Cali y Junior de Barranquilla

América vs. Junior es uno de los partidos que llama la atención de los espectadores, en lo que será la continuación de la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026. Este vibrante duelo entre 'diablos rojos' y 'tiburones' se llevará a cabo HOY miércoles 26 de agosto en el estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira. ¡Se viene un partidazo!

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¿Cómo llegan los equipos al partido?

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Por el lado del cuadro rojo del Valle del Cauca vienen de lograr un empate a ceros en su visita a Santa Fe, en un partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín marcado por los disturbios en las tribunas y en la cancha por hinchas de ambos clubes. Aunque hay que precisar que los dirigidos por David González muestran un rendimiento notable en el presente en el campeonato, con 13 puntos en cinco partidos disputados, marchando invictos en el primer lugar y aún no han recibido ningún gol en contra.

América de Cali le ganó al Once Caldas con gol de Dany Rosero.
América de Cali le ganó al Once Caldas con gol de Dany Rosero.
Foto: Colprensa

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Mientras que el presente del Junior no es el mejor. El actual bicampeón del fútbol colombiano sólo ha sumado un punto en tres partidos, producto de la igualdad 1-1 frente a Once Caldas en el Romelio Martínez la fecha anterior, por lo que sumar los tres puntos se hace urgente para el plantel entrenado por Alfredo Arias.

Opiniones de los protagonistas

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"Acá hay que venir a ganar, y hay que jugar para ganar y merecerse esta camiseta. Y ahora con dos títulos, muchos más. Hay mucha gente atrás que vive de esta ilusión y esperanza. Tenemos que salir a ganar el partido y tenemos que jugar mejor que el rival. Somos prácticamente los mismos que logramos el bicampeonato, pero ahora solo sirve empezar a ganar", dijo Alfredo Arias, entrenador del 'tiburón' en la rueda de prensa previo al partido de este miércoles en Palmira.

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Los citados de América de Cali para enfrentar a Junior:

Arqueros: Jean Fernandes, Juan Montoya.
Defensores: Marlon Torres, Dany Rosero, Marcos Mina, Cristian Tovar, Yhormar Hurtado, Ómar Bertel.
Volantes: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Yani Quintero, Camilo Amú.
Extremos y delanteros: Yeison Guzmán, Jhon Murillo, Daniel Valencia, Jan Lucumí, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Kevin Angulo, Edson Tortolero.

Jugadores del Junior para el partido contra Millonarios.
Jugadores del Junior para el partido contra Millonarios.
COLPRENSA.

Los convocados de Junior de Barranquilla para el partido de HOY:

Arqueros: Mauro Silveira, Jefersson Martínez.
Defensores: Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Edwin Herrera, Yeison Suárez, Daniel Socarrás, Jean Pestaña.
Volantes: Juan Ríos, Jesús Rivas, Guillermo Celis, Dilan Villareal, Fabián Ángel, Joel Canchimbo, Déiber Caicedo, Cristian Barrios, Bryan Castrillón.
Delanteros: Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel, Francisco Fydriszewski.

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A qué hora juega HOY América vs. Junior en Liga BetPlay II-2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

América de Cali vs. Junior - Liga BetPlay.
América de Cali vs. Junior - Liga BetPlay.
COLPRENSA - IA.

  • Día: miércoles 26 de agosto.
  • Jornada: séptima fecha.
  • Horario: 6:20 p.m.
  • Estadio: Francisco Rivera Escobar (Palmira).
  • Transmisión por TV: Win
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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