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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Aarhus GF vs. Benfica, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Europa League

Aarhus GF vs. Benfica, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Europa League

El Benfica de los colombianos Richard Ríos y Jhon Durán se encuentran listo para su segundo encuentro ante el Aarhus GF en la Europa League ¡Agéndese!

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Benfica vs Aarhus GF; el partido de la Europa League
Benfica vs Aarhus GF; el partido de la Europa League
Fotografía de: La cuenta oficial de X del Benfica

La Europa League sigue en acción y este jueves 27 de agosto no será la excepción. El Benfica de los paisas Jhon Durán y Richard Ríos deberá enfrentar al Aarhus GF en el Randers Stadion, ubicado en Jutlandia Central, Dinamarca, donde los 'rojos' buscarán mantener la buena racha.

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Es importante mencionar, que los 'gloriosos' y los 'blancos' se enfrentarán este jueves 27 de agosto en el duelo de vuelta, luego de que el conjunto portugués se impusiera 3-0 en el primer encuentro. Por lo tanto, los dirigidos por Marco Silva llegan con una importante ventaja, aunque el conjunto danés buscará darle vuelta al marcador y mantener viva sus aspiraciones en la Europa League.

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¿Cómo llega Benfica?

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El equipo llega con un respiro tras ganar por tres goles en el primer encuentro, donde los autores de los tantos fueron: Rafa Silva, Leandro Barreiro y Vangelis Pavlidis. A pesar de contar con una ventaja, los dirigidos por Marco Silva atraviesan un momento de tensión.

Benfica en uno de los partidos de pretemporada.
Benfica en uno de los partidos de pretemporada.
Foto tomada del X de @SLBenfica

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El equipo tendría que replantear su plantilla ante la posible salida del centrocampista Richard Ríos, una baja que podría generar cambios importantes en el esquema del conjunto portugués. Por otra parte, el técnico deberá definir el planteamiento con el que afrontará este compromiso, buscando mantener el equilibrio del equipo y darle continuidad a los buenos resultados que le han permitido llegar con confianza a este encuentro.

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¿Cómo llega Aarhus GF?

Los de Jakob Poulsen llegan al Randers Stadion con el todo por el todo, ya que deberán mostrar una versión mucho más ofensiva para intentar recortar la diferencia. El conjunto danés tendrá que aprovechar su condición de local y mantener la intensidad durante los 90 minutos para poner en aprietos al Benfica y seguir con vida en la competición.

Benfica vs Aarhus GF; el partido de la Europa League
Benfica vs Aarhus GF; el partido de la Europa League
Fotografía de: La cuenta oficial de X del Benfica

Además, el Aarhus GF deberá mejorar su funcionamiento en ambas áreas, especialmente en defensa, donde no podrá conceder espacios ante un Benfica que ya demostró su capacidad para hacer daño. La presión estará desde el primer minuto, pues cualquier error podría alejar aún más al conjunto danés de su objetivo.

Benfica vs Aarhus GF; el partido de la Europa League
Benfica vs Aarhus GF; el partido de la Europa League
Fotografía de: La cuenta oficial de X del Benfica

Hora y dónde ver Aarhus GF vs Benfica, en la Europa League

Fecha: jueves 27 de agosto
Hora: 1:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Randers Stadion, Randers, Dinamarca.
Transmisión: Disney Plus+ - ESPN.

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