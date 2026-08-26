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Gol Caracol  / Barcelona mete presión al Atlético de Madrid; "la oferta por Julián Álvarez sigue en pie"

Barcelona mete presión al Atlético de Madrid; "la oferta por Julián Álvarez sigue en pie"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, afirma que la propuesta por Julián Álvarez sigue vigente a menos de una semana del cierre del mercado de fichajes.

Por: EFE
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Julián Álvarez con Atlético de Madrid
Julián Álvarez con Atlético de Madrid
AFP

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que "parece ser" que el delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez quiere fichar por el equipo catalán e insistió en que sigue en pie la oferta que la entidad azulgrana presentó al club madrileño por incorporar al internacional argentino.

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"La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador", comentó Laporta en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

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El objetivo principal del Barcelona para reforzar la punta de ataque, a menos de una semana del cierre del mercado de fichajes, sigue siendo Julián Alvarez, a pesar de la negativa del Atlético de Madrid en negociar el traspaso del futbolista.

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El Barça mantiene la oferta presentada al Atlético

Laporta inició su relato explicando los pasos que ha dado el Barcelona para cerrar el fichaje del jugador de Calchín (provincia argentina de Córdoba): "En su momento, el Barça hizo una oferta al Atlético de Madrid por Julián, que consideramos muy importante, porque además nuestro entrenador tiene verdadero interés por el jugador. Esta oferta la ratifiqué a través de una llamada a Miguel Ángel Gil para confirmarle que queremos al jugador".

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Según su versión, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Marín, le contestó que no venderían al atacante y jugador franquicia del club, ya que no tenían una alternativa para suplirlo.

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"Y yo le dije que, cuando tengan una alternativa, si es en esta ventana de verano, nosotros estamos en disposición de adquirir los servicios del jugador", resaltó el presidente azulgrana.

Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, en medio de una sesión de entrenamiento del equipo
Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, en medio de una sesión de entrenamiento del equipo
AFP

Negociaciones del Atlético con otros clubes

Pese a ello, siempre según el relato de Laporta, al Barça le han llegado "informaciones" que apuntan a que el club colchonero "está en negociaciones" con otros equipos para intentar traspasar a Julián Alvarez.

"Está información nos obliga a mantener la oferta que presentamos porque nos interesaría que el jugador fichara por nosotros y no por otro club. De ahí hicimos unas gestiones con personas de nuestra confianza, que también tienen relación con los dirigentes del Atlético, que nos confirmaban que no vendían. Sin embargo, después, seguimos teniendo la información de que había gestiones del Atlético con otros clubes", puntualizó el dirigente azulgrana.

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En este sentido, Laporta, que subrayó que respeta "mucho" al club madrileño y a sus dirigentes, insistió en que le gustaría llegar a un acuerdo con el Atlético "en el caso de que quieran vender" al delantero.

El pasado viernes, Gil Marín insistió en declaraciones a EFE en la continuidad de Julián en el equipo, remarcó que el club va a "ayudar" al atacante y lo va a "seguir cuidando" para que dé "todo su potencial" y subrayó que le necesitan "para seguir compitiendo entre los grandes de Europa".

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La reacción de Laporta llega el mismo día en que el delantero que fue campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 fue baja en el entrenamiento de este miércoles con el conjunto rojiblanco por una "indisposición", según informó el club.

Mientras tanto, Flick afirmó en rueda de prensa que tanto él como el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, apoyan la visión de Laporta sobre el fichaje del delantero centro.

Así las cosas, el delantero argentino sigue siendo el principal objetivo para reforzar la punta de ataque del primer equipo azulgrana, que en la presente ventana de fichajes polaco Robert Lewandowski, que no renovó con el club y firmó por los Chicago Fire, y al español Ferran Torres, traspasado al Paris Saint-Germain.

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