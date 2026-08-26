Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 5

Puntual a la llamada de los esprinters acudió el británico Matthew Brennan para firmar un doblete como vencedor de la quinta etapa de la Vuelta a España 2026 disputada entre Falset y Roquetes, de 173,3 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el esloveno Tadej Pogacar.

Después de un implacable trabajo de todo el Visma, Brennan (Darlington, 21 años), remató la faena con un enorme poderío en la recta de meta de Roquetes, donde no tuvo rival. Sus lanzadores le pusieron en su sitio, y desde lejos arrancó.

Ya no hubo discusión alguna. Fuerza y juventud en cantidades industriales. Brennan levantó los brazos para celebrar su segunda victoria con un tiempo de 3h.47.02, a una media de 45,7 km/hora, ganando el pulso al belga Jordi Meeus (Red Bul Bora) y al italiano Vincenzo Albanese (EF Education). El venezolano Orluis Aular (Movistar) se clasificó sexto.

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Día de calor y movido para los hombres de la general, de transición, una tregua antes de la jornada del "sterrato", este jueves en el puerto de El Bartolo. El esloveno Tadej Pogacar pasó página en su almanaque de oro. Una jornada menos para pasar a la historia el próximo 13 de septiembre en Granada.



De momento, el rey de reyes descansa en un colchón de 3.21 minutos respecto a su compatriota Primoz Roglic y de 3.32 sobre Enric Mas. El resto, como comentaba el navarro Urko Berrade en la salida, se conforman "con el honor de competir con Pogacar, el mejor de la historia, y más disfrutando de su presencia como espectador que como corredor".

En cuanto a los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana), Juan Felipe Rodríguez (EF Education EasyPost) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) cruzaron la meta junto al ganador y los favoritos. Por su parte, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) sufrieron más de la cuenta y perdieron 8:35.

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Clasificación general de los colombianos en la Vuelta a España 2026, tras la etapa 5

14. TEJADA Harold | XDS Astana Team | 5:30 |

29. RODRIGUEZ Juan Felipe| EF Education - EasyPost | 12:49 |

53. BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 23:43 |

119. SOSA Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 31:07 |

142. MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | 34:49 |