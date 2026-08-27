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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa y la posibilidad de irse del Betis; contundente a pesar de interés de América

Nelson Deossa y la posibilidad de irse del Betis; contundente a pesar de interés de América

El colombiano ha estado en esa rampa de una posible salida del Betis, pero en las últimas horas habló muy claro sobre su futuro. ¡Acá lo que dijo Nelson Deossa!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis.
Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis.
Getty Images

El martes 1 de septiembre es el día en que se cierra la ventana de transferencias en la Liga de España, y antes de esa fecha, el Betis quiere tener todo bajo control en cuanto a su plantilla. Y precisamente, en este último ítem, confía en definir el futuro de Nelson Deossa.

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El volante colombiano continúa en esa rampa de salida y son varios los clubes que han preguntado por su situación, y en los recientes rumores, salieron a flote unas opciones del balompié griego. Pero en las últimas horas, él mismo habló claro al respecto de su actualidad.

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Nelson Deossa, volante colombiano que milita en el Betis.
Nelson Deossa, volante colombiano que milita en el Betis.
Foto oficial del Betis

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En el actual mercado de pases, Deossa, de 26 años, ha sido vinculado con el Vasco de Gama, club que incluso puso sobre la mesa una oferta considerable y hasta se habló de un acuerdo. No obstante, éste se quedó en 'stand-by' porque el colombiano tuvo una gran pretemporada con el Betis, siendo uno de los futbolistas más utilizados por Manuel Pellegrini.

Igualmente, desde México hablaron de una seria posibilidad por parte del América, una de las escuadras más laureadas de esa nación. Hubo acercamientos, pero no una propuesta formal.

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Por su parte, Pellegrini fue tajante en precisar que confía en Deossa y todo lo que le puede aportar al Betis, equipo que esta temporada tendrá el gran reto de disputar la Champions League.

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"Eso es un tema que está para mí cerrado. Mientras estén incorporados en el plantel, van a ser jugadores que los voy a usar. Pablo García, Nelson Deossa... (...) Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posible", expresó el timonel chileno hace unos días.

Por lo tanto, sólo queda esperar si Deossa se mantiene en su postura de continuar en el club español en la temporada en marcha, o si por el contrario aparece en el radar una propuesta interesante que convenza tanto a su escuadra como a él. Betis pide una cifra cercana entre 10 y 15 millones de dólares por su traspaso.

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