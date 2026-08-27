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"Santa Fe hizo historia; le ganamos a River Plate, un 'gigante del mundo'"

Hugo Rodallega, goleador y capitán de Independiente Santa Fe, no ocultó su felicidad por la épica victoria sobre River Plate, en penaltis, en la Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Hugo Rodallega en River Plate vs. Santa Fe.
Hugo Rodallega en River Plate vs. Santa Fe.
afp.

Independiente Santa Fe protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Pablo Repetto eliminó a River Plate en su propio estadio y se clasificó a los cuartos de final del torneo, luego de imponerse 8-7 en una maratónica definición por penaltis en el Monumental de Buenos Aires. El partido terminó 1-1 en los 90 minutos y la serie desde el punto blanco necesitó 22 cobros para encontrar un ganador.

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En medio de la celebración, Hugo Rodallega, capitán y referente de Santa Fe, destacó la dimensión de la clasificación y el significado que tiene haber derrotado a River Plate por primera vez en la historia del club. Para el delantero, el resultado es el premio al esfuerzo realizado por el plantel y una noche que quedará marcada en la historia de la institución.

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“Esto es algo muy importante porque, independientemente de lo que ya haya hecho durante 22 años de carrera, creo que lo que estamos haciendo con este grupo es histórico. Hoy, por primera vez, se le gana a River Plate y es algo que se va a quedar escrito en la historia. Hemos hecho un esfuerzo gigante y hoy Dios nos premia con escribir historia y poder decir que vencimos a un gigante del mundo”, afirmó Rodallega.

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El atacante también explicó su sustitución y ausencia en la tanda final. “Hoy se pensó más en el equipo. Yo venía arrastrando una molestia y había hablado con el cuerpo técnico, y acá la prioridad es el equipo. Se ve que mis compañeros tienen mucha calidad y cualquiera puede reemplazar al que esté jugando. En este caso, le dimos esa importancia a este sistema que estábamos sosteniendo porque era un River muy agresivo que nos estaba atacando. El profesor cerró un poco más las líneas, poniendo tres centrales, y eso no es el resultado porque llegamos hasta los penaltis y, afortunadamente, lo ganamos. Hoy nos vamos muy contentos”, agregó el experimentado de 41 años.

Precisamente, uno de los grandes protagonistas de la noche fue Weimar Asprilla. El arquero de Santa Fe no solo tuvo intervenciones importantes durante la serie, sino que terminó asumiendo la responsabilidad del último cobro cardenal y convirtió el penalti que sentenció la clasificación por 8-7.

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Rodallega lo que pasó ante de ese momento decisivo: “Le dije a Róbinson Zapata: ‘No lo mire a Weimar Asprilla. Déjalo tranquilo, no le hables, no le hagas señas a todos los muchachos. Acá abrácense y agradezcan a Dios porque lo vamos a ganar’. Y, afortunadamente, así fue”.

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El capitán cardenal reconoció además la dificultad de jugar ante un Monumental lleno. “Nos toca celebrar. Nosotros sabíamos que iba a ser súper complicado ganarle a un River Plate que tenía toda su gente, con su estadio lleno. Sabíamos la presión que íbamos a tener, pero el grupo se comportó bien, a pesar de que por momentos en el partido no estuvimos muy, muy finos. Al final, el esfuerzo es premiado y le damos la gloria a Dios”, remarcó.

Para 'Hugol', esta es una oportunidad inmejorable para seguir haciendo historial con el 'cardenal'. “A la fe, la garra, al corazón que le pone este grupo a cada partido. Nosotros, cuando salimos eliminados de la Copa Libertadores, sabíamos que teníamos la oportunidad de disfrutar de la Copa Sudamericana. Nuestro objetivo es muy claro: queremos llegar hasta la final y pelear el título”, concluyó.

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