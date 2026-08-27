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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rafael Santos Borré, brutalmente rajado, tras eliminación de River Plate; "no parece profesional"

Rafael Santos Borré, brutalmente rajado, tras eliminación de River Plate; "no parece profesional"

El delantero colombiano de River Plate, Rafael Santos Borré, tuvo una noche para el olvido luego de errar un penalti clave en la tanda contra Independiente Santa Fe.

Por: AFP
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Rafael Santos Borré, colombiano de River Plate.
Rafael Santos Borré, colombiano de River Plate.
afp.

El colombiano Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al superar 8-7 por penales al argentino River Plate, luego de igualar 1-1 en el desquite de los octavos jugado este miércoles en el estadio Monumental en Buenos Aires. Uno de los más señalados fue el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien fue rajado por la prensa argentina.

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Sebastián Driussi (51') anotó el gol de River, pero el uruguayo Franco Fagúndez (80', de penal) estableció el empate para el conjunto cafetero, lo que forzó el desempate desde los once metros, ya que habían igualado 0-0 la semana pasada en la ida en Bogotá, en una serie postergada una semana por el terremoto que asoló a Colombia.

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La definición se extendió hasta los arqueros. Tras ejecutar los diez jugadores de campo de cada equipo, el joven guardameta de River, Santiago Beltrán, de 21 años, asumió la responsabilidad de patear el undécimo penal de los millonarios.

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Beltrán, que durante la tanda había atajado tres remates, no pudo completar la hazaña y envió su disparo por encima del travesaño. Acto seguido, el golero cardenal Weimar Asprilla acertó su lanzamiento y le dio a Santa Fe la clasificación.

En los cuartos de final, Santa Fe, último representante colombiano en carrera, se enfrentará con el brasileño Vasco da Gama, que viene de eliminar al paraguayo Olimpia (4-1) en su serie.

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Como es costumbre, los medios argentinos analizaron uno a uno a los futbolistas que tuvieron acción en River. Si bien casi todos se rajaron, el peor calificado fue Rafael Santos Borré, a quien apenas le dieron dos (2) puntos junto con una reseña sin pelos en la lengua. "Más allá de otra lamentable presentación, completando una serie realmente para el olvido, donde vemos movimientos que parecen de alguien que no se dedica profesionalmente a ésto, el modo en que ejecuta el penal, con toda la humanidad del arquero rival echada en el otro palo, bueno, es realmente imposible de explicar. Increíble que se lo haya priorizado en los cambios en lugar de Lucas Beltrán", fue la descripción de 'TyC Sports'.

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