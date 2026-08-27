La noticia que generó Jamal Musiala en el Bayern Múnich, antes de su debut en Bundesliga

El internacional alemán Jamal Musiala ha vuelto a entrenar con el grupo, tras haber tenido dos desvanecimientos en el campo en dos partidos de preparación que hicieron que causara baja en la Supercopa de Alemania, pero todavía no estará en la convocatoria del Bayern Múnich para el partido de este viernes contra el Stuttgart con el que comienza la Bundesliga, informó el entrenador Vincent Kompany.

"En principio, las cosas van relativamente bien. Hoy (jueves) entrenó de lleno con el grupo pero todavía no estará en la convocatoria", dijo Kompany en la conferencia de prensa previa al partido de este viernes en el Allianz Arena.

Jamal Musiala se desplomó dos veces en el campo en un lapso de tres días lo que obedece, según informó el mismo jugador, a una disfunción neurológica que el Bayern conoce desde la temporada pasada.

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Los dos incidentes han sido atribuidos a un cambio en los medicamentos.



Jamal Musiala volvió a colapsar en medio de un partido de Bayern Múnich. Foto: AFP

"Ahora se está acostumbrando a un aumento de la medicación y está reaccionando bien ante ello. En algún momento volverá a la convocatoria y jugará con toda normalidad. Las decisiones las tomamos en consenso con los expertos. Ahora está bien", aseguró Kompany.

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En la Supercopa de Alemania contra el Borrusia Dortmund jugó en el lugar de Musiala Nathaniel Brown, que normalmente se desempeña como lateral izquierdo.

Otras variantes serían Lennart Karl, que ha vuelto de una lesión muscular, e Ismael Saibari cuyo estado de forma, según Kompany, "no está lejos" de su primer partido como titular con el Bayern.

Así prevé Kompany el debut del Bayern en la Bundesliga, el análisis del rival:

"Un partido contra el Stuttgart se parece un poco a un encuentro de la Premier League, muy intenso. Son un equipo que siempre presiona, que siempre busca soluciones futbolísticas. La temporada pasada tuvieron el segundo mejor ataque. No es un mal partido para empezar. Tienen un compromiso total con su estilo de juego y su plan", dijo el timonel belga en su atención a los medios de comunicación.