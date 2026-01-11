América de Cali confirmó el regreso de una leyenda para la temporada 2026

El fútbol profesional femenino en Colombia recibió una gran noticia este domingo con el anuncio oficial del América de Cali femenino, que ha confirmado el regreso de dos figuras fundamentales en su palmarés: la delantera y capitana Catalina Usme y el director técnico Andrés Usme. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, la institución vallecaucana celebró el retorno de los hermanos bajo la consigna: "¡Solo fue un hasta pronto. El profe Andrés Usme y nuestra capitana Catalina Usme regresan! ¡Bienvenidos a su casa, bicampeones!".

Bajo el emotivo lema "¡Solo fue un hasta pronto!", la institución vallecaucana confirmó que los artífices de las épocas más gloriosas del equipo regresan a el que siempre ha sido su hogar. La noticia no solo significa el retorno de una goleadora implacable, sino la restauración de un proyecto técnico que ya sabe lo que es tocar la gloria.

Esta noticia representa el fin de la expectativa para la hinchada 'escarlata', que anhelaba volver a ver a la máxima goleadora histórica del club defendiendo sus colores. Catalina, quien tras un exitoso paso por el exterior decidió retornar al equipo de sus amores, llega para aportar la jerarquía y el olfato goleador que la han convertido en la máxima referente del balompié nacional. Su liderazgo dentro del campo es visto como la pieza final para un proyecto que busca recuperar el trono en la liga local y protagonizar la Copa Libertadores.



Por su parte, la confirmación de Andrés Usme como estratega devuelve al banquillo americano la visión táctica que los llevó a la gloria en años anteriores. Bajo su mando, el equipo femenino no solo alcanzó el bicampeonato, sino que consolidó un estilo de juego ofensivo y dominante que se convirtió en el ADN del club. Su capacidad para gestionar el talento y su conocimiento profundo de la plantilla actual auguran una transición inmediata hacia los resultados positivos.

El impacto de este doble regreso trasciende lo deportivo, pues simboliza la unión de una familia que ha dedicado su vida al crecimiento del fútbol femenino en nuestro país. Con la capitana en el césped y su hermano en la dirección técnica, el América de Cali se posiciona nuevamente como el rival a batir, enviando un mensaje de ambición al resto de competidores. La casa está nuevamente en orden y el camino hacia una nueva estrella parece estar más claro que nunca para las 'diablas rojas'.