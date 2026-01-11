Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina y otra lesión con el Cagliari; DT reveló que no jugará contra Genoa

Yerry Mina y otra lesión con el Cagliari; DT reveló que no jugará contra Genoa

El director técnico de Cagliari, Fabio Pisacane, no incluyó al colombiano Yerry Mina en la lista de convocados para el partido de este lunes 12 de enero contra el Genoa por la Serie A de Italia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Yerry Mina, defensor colombiano que milita en el Cagliari.
Yerry Mina, defensor colombiano que milita en el Cagliari.
