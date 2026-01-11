Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz arrancó el 2026 con el pie derecho; gol y dos asistencias en Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo

Luis Díaz arrancó el 2026 con el pie derecho; gol y dos asistencias en Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo

Bayern Múnich no tuvo piedad con el Wolfsburgo y le propinó una goleada que lideró el colombiano Luis Díaz con un gol, dos asistencias y su participación en otras dos anotaciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Luis Díaz celebrando su gol contra Wolfsburgo.
Luis Díaz celebrando su gol contra Wolfsburgo.
Getty Images.

