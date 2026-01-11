Luis Díaz arrancó el 2026 con el pie derecho; gol y dos asistencias en Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo

Este sábado, en el estadio Allianz Arena, Bayern Múnich superó 8-1 a Wolfsburgo, por la jornada 16 de la Bundesliga de Alemania. El colombiano Luis Díaz fue la figura de los 'bávaros', tras anotar un gol, dar dos asistencias y provocar otros dos tantos.

La cuenta se abrió apenas a los seis minutos. Díaz Marulanda se escapó por izquierda, lanzó un centro y Kilian Fischer marcó en su propio arco.

Los 'lobos' reaccionaron rápido y al 13' empataron a través de Dženan Pejčinović luego de un gran robo de balón en la mitad del campo.

Bayern aceleró de nuevo y al 30' llegó el gol del guajiro. Michael Olise lanzó un centro perfecto y 'Lucho' remató de cabeza. Puño en alto y celebración con la hinchada.



Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol con Bayern Múnich, por Bundesliga Getty Images

Para la segunda parte, la situación no cambió y los 'rojos' aplastaron a los 'verdes'. Al 50', Olise puso el tercero con un enganche y gran zurdazo de media distancia.

Tres minutos más tarde, lanzaron un balón en profundidad a Olise, quien se la sirvió a Díaz. La pelota ingresó al arco y todos lo cantaban como gol del colombiano, pero las cuentas oficiales de la liga lo dieron como anotación en propia puerta de Moritz Jenz.

La goleada no paró y continuó. A los 67 minutos, Harry Kane quedó solo de cara al arco, pero se la dejó a Raphael Guerreiro, quien no perdonó con el arco a placer.

Un minuto después, Kane sacó un bombazo de media distancia, tras un pase del guajiro. La pelota pegó en el travesaño y se metió en el arco de los 'lobos'.

La noche de Díaz Marulanda no terminó y cerró con una gran asistencia para que Olise se fuera de doblete y anotará el séptimo en la cuenta al 76'.

A partir de ese momento, Vincent Kompany optó por refrescar la nómina haciendo algunos cambios, pero mantuvo al 'cafetero' en cancha.

La cereza del pastel la puso León Goretzka al 89' con un remate que rosó en el arquero rival.

Con este triunfo, Bayern Múnich llegó a 44 puntos, ampliando a 11 la diferencia con Borussia Dortmund, su inmediato perseguidor.