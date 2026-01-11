Duván Zapata se molestó por ser sustituido, el DT del Torino fue contundente en su respuesta

Torino, escuadra donde milita el colombiano Duván Zapata, tuvo acción el sábado anterior en la Serie A. Los 'granates' visitaron el Gewiss Stadium para enfrentar al Atalanta, en cumplimiento de la jornada 20.

El 'Toro' fue de la partida ante un equipo que conoce muy bien, recordemos que el caucano vistió los colores de la 'diosa' por varias temporadas antes de recalar en el cuadro de la ciudad de Turín. Pese a que Zapata intentó en el frente de ataque, su entrenador, Marco Baroni, decidió relevarlo en apenas 13 minutos de la segunda parte; en su lugar ingresó Giovanni Simeone.

En ese instante, el partido iba 1-0 para el Atalanta tras la anotación de Charles De Ketelaere. Baroni intentó cambiar de estrategia para tratar de revertir el resultado y por eso sacó al colombiano. No obstante, la modificación no le gustó para nada a Duván, quien expresó su descontento cuando se trasladaba hacia la zona técnica, al patear una botella y un balón.

Duván Zapata en Torino vs. Atalanta. Getty Images.

Precisamente, al timonel del Torino le consultaron por la actitud del exEstudiantes de la Plata en rueda de prensa. Baroni fue contundente con su respuesta, evitó todo tipo de especulaciones. Hay que precisar que el 'cafetero' es el capitán del club.



“Entiendo a Zapata, que no estaba contento tras la sustitución, pero los cambios han revitalizado al equipo. Esta rotación también forma parte de nuestra estrategia de gestionar los partidos con consistencia”, precisó con claridad el técnico, de 62 años, en charla con los medios de comunicación.

Finalmente, Torino acabó perdiendo el compromiso del 'calcio' por marcador de 2-0. Mario Pasalic convirtió el tanto definitivo en el tiempo de adición de la segunda parte, al 90+5.

El resultado en el Gewiss Stadium dejó al equipo de Duván Zapata con 23 puntos, tras 20 juegos en la Serie A 2025/2026 y ubicados en la casilla 12 de le general.



Otras declaraciones:

- ¿Qué pasó entre la primera y segunda parte?

"En cuanto nos marcaron sufrimos una crisis nerviosa y no pudimos presionar bien el balón. Claramente, estábamos a la defensiva y pagamos un alto precio por nuestra velocidad. En la segunda parte, Torino jugó bien y generó juego, incluso, pudimos haber empatado".

¿Qué tan importante es Giovanni Simeone para el Torino?

"Veo a un chico que lo da todo cada día. Es un modelo a seguir para nosotros y estamos contentos con él. Tanto Simeone como Adams han llegado muy bien. Creo firmemente que tenemos un ataque de calidad".