Mohamed Salah, polémico en la Copa Africana: su frase que ha dado de qué hablar

La estrella egipcia Mohamed Salah consideró que para Egipto es "un poco más difícil" ganar la Copa de África que para los otros semifinalistas, cuyos jugadores compiten en los campeonatos europeos.

El capitán de los Faraones dio estas declaraciones después de anotar un gol y brindar una asistencia en el triunfo de su selección por 3-2 sobre Costa de Marfil een Agadir, Marruecos, en los cuartos de final de la CAN 2025.

Con la victoria, Egipto buscará el boleto a la final ante Senegal el miércoles, mientras que los anfitriones chocarán el mismo día ante Nigeria.

"Nos enfrentamos a equipos que juegan un fútbol muy bueno y cuyos jugadores, en su mayoría, juegan en Europa, lo que les hace las cosas más fáciles", estimó el atacante del Liverpool.



"El nivel al que se enfrentan nuestros jugadores, ya sea en el campeonato egipcio o en la Liga de Campeones de África, es muy diferente al de la Liga de Campeones europea. Por eso es un poco más difícil para nosotros", agregó.

Publicidad

"Incluso nuestros tres jugadores que militan en el extranjero están en una situación particular. Ninguno de nosotros está jugando actualmente con su club", dijo sonriendo, en alusión a haber sido relegado varias veces esta temporada al banquillo de los Reds.

Mohamed Salah, figura de la Selección Egipto, celebra un gol en la Copa África 2025 AFP

Salah, de 33 años, fue nombrado jugador del partido gracias a su buena actuación contra los marfileños.

Publicidad

Sus palabras, ya pronunciadas tras la victoria en octavos contra Benín, habían marcado el inicio de una polémica en Egipto, donde sus compatriotas le reprochaban no creer en el título, aunque el delantero, sin desmentirlas, esta vez las precisó.

"Nadie, ni siquiera en Egipto, quiere ganar este trofeo más que yo. He conquistado casi todas las distinciones. Espero este título. Esta presión sobre los jugadores no les ayuda en absoluto. Dejen esa presión sobre mí", pidió.

"Intento transmitir mi experiencia a los jóvenes y mostrarles que, si luchan con corazón y alma, como lo hicimos esta noche, pueden lograr grandes cosas. Creo que esa es nuestra fortaleza ahora mismo", concluyó el Faraón, que disputa su quinta Copa de África.