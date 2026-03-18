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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Néyser Villarreal y un golazo con Cruzeiro; no alcanzó y su equipo es colero en Brasil

Néyser Villarreal y un golazo con Cruzeiro; no alcanzó y su equipo es colero en Brasil

El joven atacante colombiano Néyser Villarreal sumó su segundo gol consecutivo con la camiseta del Cruzeiro, aunque no alcanzó porque perdieron 2-1 a manos del Athletico Paranaense.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Néyser Villarreal Cruzeiro
Néyser Villarreal en acción con el Cruzeiro - Foto:
Cruzeiro Oficial

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