Néyser Villarreal y un golazo con Cruzeiro; no alcanzó y su equipo es colero en Brasil

Cruzeiro está teniendo una mala temporada en el Brasileirao, estando en el último lugar de la tabla de posiciones, con apenas 3 puntos luego de 7 fechas disputadas. En el equipo de Belo Horizonte hay dos colombianos: Luis Sinisterra y Néyser Villarreal.

Y sobre el joven atacante ex Millonarios hubo noticias nuevamente este miércoles, ya que consiguió su segundo gol consecutivo con el cuadro de 'la bestia negra', aunque no alcanzó porque su equipo perdió 2-1 a manos del Athletico Paranaense y sigue como colero.

Al minuto 58, cuando el Cruzeiro ya iba perdiendo 2-0, Néyser Villarreal recibió la pelota dentro del área, solitario, y mano a mano con el arquero rival definió al primer palo para descontar. Desafortunadamente no alcanzó.



Así fue el gol de Néyser Villarreal en Athletico vs Cruzeiro, en el Brasileirao: