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Gol Caracol  / Arsenal vs. Atlético de Madrid; a definir el primer finalista de la Champions League

Arsenal vs. Atlético de Madrid; a definir el primer finalista de la Champions League

Este martes se conocerá el primer finalista de la Champions League 2025-26 que deberá esperar por el duelo entre Bayern Múnich y PSG. Acá los detalles del duelo entre 'gunners' y 'colchoneros'.

Por: AFP
Actualizado: 4 de may, 2026
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Atlético de Madrid vs Arsenal Champions League
Atlético de Madrid vs Arsenal en la Champions League - Foto:
AFP

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