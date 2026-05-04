Arsenal vs. Atlético de Madrid; a definir el primer finalista de la Champions League

Este martes, Arsenal y Atlético de Madrid se sacarán chispas en el Emirates Stadium para definir al primer finalista de la Champions League. En la ida, en España, todo quedó en 'tablas' y el 1-1 en la serie pone a ambos equipos con la ambición de ganar y hacert historia. Acá presentamos todos los duelos que es esperan de 'gunners' vs. 'colchoneros'.

David Raya-Antoine Griezmann

De sus 23 partidos en el estadio Emirates en esta campaña, David Raya sólo ha encajado siete goles. Nada más y nada menos. Su solvencia es absoluta. Es su territorio. Sólo Lennart Karl, futbolista del Bayern Múnich, ha logrado batirlo como local en esta edición de la Liga de Campeones. Un aviso de las dificultades que le espera al Atlético…

Y a Antoine Griezmann, elegido como el mejor jugador del partido de ida en el Metropolitano, un líder en el equipo rojiblanco y un factor crucial para el encuentro de vuelta de este martes, con la final de la Liga de Campeones en su mente. Es su revancha. La última vez que el Atlético accedió al partido decisivo de la Champions, fue con un gol suyo, en 2015-16 contra el Bayern Múnich en la derrota válida por 2-1 en el Allianz Arena.



Declan Rice-Koke Resurrección

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La batalla del medio será crucial en el duelo de este martes en el estadio Emirates. La potencia de Rice, también su lectura del juego, su despliegue y su golpeo a balón parado, hacen al Arsenal un equipo con sumas capacidades en ese sector, al igual que el Atlético de Madrid, dirigido por Koke Resurrección, cuya vigencia es absoluta.

Ya lo demostró en la ida en el Metropolitano, en el que no solo marca el ritmo del esquema de Diego Simeone, sino que es su sostén en esa zona, por su forma de estar siempre bien ubicado en el momento justo. La exigencia física del choque lo pondrá de nuevo a prueba, aunque Koke ya ha corroborado toda su capacidad en ese sentido. Sin ir más lejos, en el 1-0 de la ida.

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Bukayo Saka-Matteo Ruggeri

Reaparecido de una lesión, ya con tres encuentros de recorrido y suplente en la ida por rodaje, Bukayo Saka entrará en juego de nuevo desde el once titular de Mikel Arteta en el encuentro de este martes en el estadio Emirates de Londres, después de su exhibición del sábado en el 3-0 al Fulham.

Avisado está el Atlético con las cualidades que transforman al extremo internacional inglés de 24 años en uno de los más brillantes del fútbol actual. Rápido, ágil, regateador, con visión y con gol desde el sector derecho, se enfrentará a Ruggeri, cuyo camino en el Atlético recupera las dudas de otros tiempos, señalado en el 1-0 en la final de la Copa del Rey y en la zona quizá más frágil de la estructura defensiva del bloque de Diego Simeone en esta temporada.

Noni Madueke-Marcos Llorente

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Con descanso en Valencia, en un momento de forma espléndido, con unas cualidades físicas imponentes y a un nivel altísimo este curso, Marcos Llorente ya redujo en la ida a Gabriel Martinelli por el sector derecho de la defensa del Atlético y el izquierdo del ataque del Arsenal. Ahora, parece que cambiará d de banda Noni Madueke para formar de inicio en la vuelta en lugar del brasileño. También trepidante, su duelo se presupone clave para contener al conjunto londinense, pero también para atacarlo por ese flanco, ya sea como lateral, carrilero o interior.

Madueke ya demostró su actividad en la ida, ubicado en el lado derecho, pero la vuelta de Saka lo aparta de ese sector. Es desbordante, como Martinelli, y atrevido en su remate. Otro problema para el equipo rojiblanco. La solución más visible, por velocidad, es Llorente.

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Viktor Gyokeres-Marc Pubill

Nadie ha marcado más goles en el estadio Emirates en esta campaña como Viktor Gyokeres, su flamante fichaje para el ataque. Ya ha superado un inicio irregular, provocó y marcó el penalti de la ida en el Metropolitano. Potente, rápido y resolutivo, es el desafío de la defensa del Atlético, donde Marc Pubill asume el reto con total naturalidad y convicción.

Es una garantía este curso Pubill, ya sea como lateral o central. Su fortaleza física, pero sobre todo su sentido riguroso táctico, su lectura del juego, su anticipación y su solvencia, aportan convicción a la misión de frenar la capacidad ofensiva del goleador sueco, autor de 21 goles en su primer año como ‘gunner’, y sus compañeros.