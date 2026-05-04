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Gol Caracol  / Ciclismo  / Sin Tadej Pogacar; sorpresivo líder del UAE Team Emirates para el Giro de Italia 2026

Sin Tadej Pogacar; sorpresivo líder del UAE Team Emirates para el Giro de Italia 2026

Este viernes comienzan las emociones del Giro de Italia y el UAE Team Emirates ya reveló el listado de corredores que participarán. Tadej Pogacar no estará y se guarda para el Tour de Francia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 4 de may, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Getty Images.

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