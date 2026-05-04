¿Por qué se habla de comercial con mamás de figuras de Selección Colombia, a días del Mundial 2026?

Comenzó el mes de mayo y de esa manera se acerca más y más el toque inicial en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la Selección Colombia quedó encuadrada en el grupo K junto a sus similares de Uzbekistán, RD del Congo y Portugal. Y en ese aspecto, entre los aficionados y también en la prensa de nuestro país crece la expectativa por conocer el listado final de convocados que tendrá el técnico Néstor Lorenzo para la cita orbital.

Aunque aún falta tiempo para esto, el plazo máximo para revelar los 26 seleccionados de todos los países participantes será el 31 de mayo próximo, cualquier tema se toma como indicio o pista para ir teniendo pistas para acercarse a la nómina definitiva del seleccionado colombiano.

Así las cosas, un comercial publicado por la firma 'Inter Rapídisimo' con la señoras madres de nuestras figuras y que circula desde hace unas horas con gran acogida, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales y para muchos ahí estarían un alto porcentajes de los posibles mundialistas.

¿Cuáles fueron los nombres que aparecieron en el comercial?

El listado de 26 que apareció en la pieza publicitaria la integran los hombres que estuvieron en los dos últimos preparatorios, que fueron frente a Croacia y Francia, celebrados en la fecha FIFA del pasado mes de marzo.



Luis Díaz

Daniel Muñoz

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Johan Mojica

Jhon Córdoba

Rafael Santos Borré

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

James Rodríguez

Jhon Arias

Santiago Arias

Juan Fernando Quintero

Álvaro Montero

Camilo Vargas

Carlos Andrés Gómez

David Ospina

Déiver Machado

Gustavo Puerta

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Juan David Cabal

Kevin Castaño

Luis Javier Suárez

Yerson Mosquera

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Cabe indicar que el próximo 11 de mayo es el primer plazo otorgado por la FIFA para que los seleccionados que estarán en el Mundial inscriban una prelista, que podrá tener entre 35 y 55 jugadores. Hay que apuntar que en el seno de la Federación Colombiana de Fútbol y en el cuerpo técnico son totalmente herméticos con temas de convocatorias y demás, tal y como ha pasado en la era de Lorenzo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia tendrá sus dos últimos partidos frente a Costa Rica y Jordania, los días 29 de mayo y el 7 de junio, respectivamente. Contra los costarricenses el duelo será en El Campín, en el duelo de despedida oficial de la afición, mientras que frente a los jordanos se jugará en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos.

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