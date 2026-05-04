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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Por qué se habla de comercial con mamás de figuras de Selección Colombia, a días del Mundial 2026?

¿Por qué se habla de comercial con mamás de figuras de Selección Colombia, a días del Mundial 2026?

En las últimas horas apareció en redes sociales una publicidad de una reconocida marca de nuestro país, en la que se darían pistas de la nómina de Colombia para el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.
La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.
AFP

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