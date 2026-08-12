Ni Jhon Arias lo puede creer; el gol errado del colombiano en Palmeiras vs Cerro Porteño

Palmeiras empató 1-1 con Cerro Porteño en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido en el que estuvo como titular el atacante colombiano Jhon Arias.

Sin embargo, esta vez el habilidoso jugador fue protagonista de una acción en la que falló de frente al arco lo que pudo ser un gol claro para el equipo brasileño, algo que fue viral en redes sociales.

Tras un buen pase dentro del área, Jhon Arias entraba por el segundo palo, disparó de primera y no consiguió darle dirección y erró una chance para adelantar a Palmeiras en la Copa Libertadores.

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Así fue el gol errado de Jhon Arias en Palmeiras vs Cerro Porteño, por Copa Libertadores: