Luis Díaz dijo presente con ayudas para damnificados por terremoto; "Colombia nos necesita unidos"

En medio de los días difíciles que vive Colombia por el terremoto que afectó varias ciudades de nuestro país, son muchos los futbolistas que han mostrado su apoyo ante esta situación, y el que no faltó a esta labor fue la máxima figura actual del balompié 'cafetero': Luis Díaz.

A través de un video publicado en las redes sociales de Geraldine Ponce, su esposa, y por intermedio de la Fundación Luis Díaz, enviaron un mensaje y dieron a conocer cómo están aportando para ayudar a quienes lo necesitan.

"Como todos saben estamos pasando días muy difíciles en nuestro país y creemos que hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No importa donde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar, a final todos llevamos la misma camiseta, Colombia", dijo de entrada 'Lucho' en el video publicado en Instagram.

Publicidad

De hecho, dieron a conocer que "a su vez agradecemos a Latam por sumarse a esta iniciativa y ayudarnos a transportar todos lo insumos a las zonas afectadas. La idea es que podamos sumar entre todos y hacer que estas ayudas lleguen realmente a las personas que lo necesitan".



Para cerrar, Luis Díaz dejó un mensaje de unión y cariño, expresando que "la idea es que podemos sumar entre todos y hacer que estas ayudan lleguen realmente a quien las necesitan. Hoy Colombia nos necesita unidos, los invitamos a sumarse y a compartir este mensaje".

Publicidad

Del lado de Geraldine Ponce, su esposa, contó que "desde nuestra fundación ya estamos trabajando para enviar todas las ayudas a las zonas mas afectadas, por eso también queremos invitar a todos los que quieran sumarse. En Barranquilla estaremos recogiendo alimentos no perecederos, kit de aseos e insumos médicos en el hotel Dan Carlton", y finalizó puntualizando en que "hoy también hemos contactado a clubes donde Luis ha jugado, a patrocinadores y extendemos la invitación a muchas más marcas, a empresas, amigos que se quieran unir a esta iniciativa. Si tienes la posibilidad de aportar con productos, insumos, logística, cualquier cualquier ayuda será bienvenida. Todo suma".

Acá más información de la ayuda de Luis Díaz tras terremoto en Colombia: