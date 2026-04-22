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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich confirmó lo peor; "mi sueño del Mundial ha terminado"

Compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich confirmó lo peor; "mi sueño del Mundial ha terminado"

A través de sus redes sociales, una de las figuras del Bayern Múnich confirmó que se perderá la Copa del Mundo de este año. Selección favorita, es una de las afectadas con esta noticia.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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La formación titular del Bayern Múnich contra Real Madrid en partido de Champions League.
La formación titular del Bayern Múnich contra Real Madrid en partido de Champions League.
AFP

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