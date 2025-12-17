Nicolás Benedetti definió su futuro; así le dio la bienvenida su nuevo equipo

La UD Las Palmas ha fichado al internacional colombiano Nicolás Benedetti por lo que resta de la presente temporada en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), y opción a cuatro campañas más, informó este miércoles 17 de diciembre el club canario.

Nicolás Benedetti Roa, de 28 años, llegó como agente libre y es un atacante versátil, que puede jugar en las tres posiciones de ataque "aunque su mejor rendimiento llega como segunda punta o mediapunta", y destaca "por su calidad técnica, creatividad y capacidad para llegar al área, siendo un futbolista con talento y visión de juego que aporta claridad en el último tercio del campo", según destacó el club isleño en su comunicado en sus plataformas oficiales.

El nuevo futbolista del conjunto grancanario, internacional absoluto con Colombia, tiene previsto pasar el reconocimiento médico este jueves 18 de diciembre en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital grancanaria, y a continuación será presentado en la Ciudad Deportiva UD Las Palmas, en Barranco Seco.



"Benedetti viene hasta el final de temporada, con una opción obligatoria si ascendemos por varios años más. No será el único movimiento. Traeremos uno o dos jugadores más. Estamos en la parte alta de la tabla y tenemos que mejorar el equipo. La primera vuelta ha estado muy bien, pero hemos tenido lesiones y contratiempos. No hemos podido disfrutar de todos los jugadores para elevar nuestro nivel competitivo", esas fueron las declaraciones del presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en rueda de prensa.



Los jugadores colombianos que han pasado por UD Las Palmas

Según registra la página 'Tinta Amarilla', misma que registra toda la actualidad del club canario, Benedetti es el quinto futbolista con pasaporte colombiano que integrará las filas de UD Las Palmas.

Para la temporada 2002/2003 arribó el defensa Edier Frejd, pero también tenía nacionalidad sueca. Luego, para la campaña 2010/2011 llegó Edixon Perea, pero su rendimiento no fue el esperado.

A ellos se sumó, Jeison Murillo, en 2012/13, teniendo una gran campaña con Sergio Lobera, y el más reciente fue Juan José Narváez, para la temporada 2019/2020 y tuvo un alto rendimiento.

