David Macalister Silva y la noticia de última hora en Millonarios; ¡ya es oficial!

Deportivo Pereira y Millonarios se enfrentarán este miércoles por la jornada 15 de la Liga BetPlay 2025-2. El equipo dirigido por Rafael Dudamel viene de caer 2-1 frente a Envigado en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa; mientras que los 'embajadores' obtuvieron un valioso triunfo la pasada fecha contra América de Cali por un marcador de 2-1.

Los dirigidos por Hernán Torres se ubican en la posición 14 de la tabla con 17 puntos a tres del que se ubica en la octava posición, Independiente Santa Fe. Por otro lado, el Pereira está dos puestos abajo del cuadro 'azul' con quince unidades, por lo que ambos clubes necesitan una victoria para tener todavía posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.

Y justo por eso, con la necesidad de sumar de a tres para seguir soñando con la fiesta de los ocho, hace pocos minutos, Millonarios dio a conocer su lista de convocados para viajar a la ciudad de Pereira para enfrentar al cuadro 'matecaña' este miércoles y una de las novedades ha sido esperada por la hinchada azul por un largo tiempo.



Se trata del capitán del equipo, David Macalister Silva, quien, tras meses de ausencia, nuevamente está entre los llamados para ir a buscar una victoria en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



Convocados de Millonarios para el partido frente a Pereira

Arqueros: Diego Novoa, Iván Arboleda.

Defensas: Samuel Martín, Helibelton Palacios, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz.

Volantes: Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, David Macalister Silva, Stiven Vega, Álex Castro.

Delanteros: Beckham Castro, Leonardo Castro, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Edwin Mosquera, Cristian Cañozales, Jorge Hurtado.

💪💙🔥✨ Con el regreso de nuestro Capitán, estamos listos para viajar a la Perla del Otún.



▶️ Estos son nuestros 20 jugadores convocados para enfrentar mañana al Deportivo Pereira.#HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/4CrU5PqlEI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 14, 2025

'Maca' reaccionó con gran felicidad tras su vuelta a una convocatoria de Millonarios luego de varios meses. En una historia de Instagram, dijo: "Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos". De igual manera, en una publicación afirmó: "Todo pasa" acompañado de unos emojis de bendiciones, mostrándose agradecido por su regreso a las canchas.

Recordemos que el creativo de 38 años salió lesionado en la cuarta fecha del campeonato pasado frente a Llaneros y hasta ahora vuelve a ser llamado por el técnico 'embajador'. Los médicos le diagnosticaron al jugador un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla grado 2 y una lesión del menisco interno, por lo que tuvo que pasar varios meses sin poder comandar el ataque del elenco capitalino.

Mañana a las 6:20 de la tarde, en el encuentro frente al Deportivo Pereira, se sabrá si el '14' será titular o si deberá esperar en el banco su retorno a los campos de juego, en un momento en el que Millonarios lo necesita en la mejor forma para el remate del todos contra todos, en donde el 'embajador' deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles para lograr estar entre los ocho.