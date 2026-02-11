"Nos criticaron cuando contratamos a Luis Díaz en Bayern Múnich, ojalá ahora se retracten"

El Bayern Múnich sigue a paso firme en su camino hacia el "triplete" bajo las órdenes de Vincent Kompany, y gran parte de ese éxito tiene sello colombiano. Tras la victoria 2-0 sobre el RB Leipzig en la Copa de Alemania, donde Luis Díaz volvió a ser protagonista con un gol clave, la directiva del gigante alemán ha salido a reivindicar la contratación del extremo guajiro.

Max Eberl, director deportivo del club, no ocultó su satisfacción por el rendimiento y la respuesta que han obtenido de 'Luchito', quien se ha adaptado de forma inmediata al esquema de alta presión y vértigo del técnico belga, convirtiéndose en pieza clave en el esquema ofensivo del tradicional equipo europeo.

A pesar de ser una de las figuras más consolidadas de la Premier League en años anteriores con un grande e histórico como Liverpool, la llegada de Díaz al Allianz Arena fue recibida con cierto escepticismo por algunos sectores de la prensa y la afición, debido a la inversión realizada y la reestructuración del plantel. De igual forma, en algún momento se objetó por su edad de 29 años.

Sin embargo hace unos mintuos, Eberl fue el que tomó la palabras y salió tajante al defender la visión y las decisiones del club. Así dijo que "nos criticaron un poco al principio, pero sabíamos lo que hacíamos. Estábamos convencidos de que encajaría muy bien con nosotros, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su disposición e intensidad".



Para el directivo, la experiencia de Díaz en el Liverpool fue la garantía necesaria para apostar por él: "Lo demostró en Anfield durante años. Creíamos que encajaba a la perfección con nuestra forma de jugar al fútbol".

El gol ante el Leipzig no es un hecho aislado. Luis Díaz se ha convertido en el "motor" del ataque bávaro por la banda izquierda, aportando una cuota de sacrificio defensivo que ha enamorado a Kompany.

Eberl aprovechó el momento dulce del colombiano para lanzar un mensaje directo a los críticos: "Es un fichaje muy bueno. Quizás algunos se retracten ahora y digan: bueno, quizá no estuvo tan mal".

