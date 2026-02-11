Histórico club europeo sufre su peor sequía goleadora desde la Segunda Guerra Mundial

El Anderlecht, 34 veces campeón de liga en Bélgica, se encuentra en una profunda crisis deportiva y acumula 407 minutos sin marcar en tiempo reglamentario, desde que el ecuatoriano Nilson Angulo viera portería contra el Gante el pasado 18 de enero, en un partido que se saldó con derrota para los de Bruselas (4-2).

Se trata de la peor racha goleadora desde la Segunda Guerra Mundial del club, cuarto en el campeonato, que atesora una diferencia de goles neutra, con 30 goles encajados por 30 convertidos en 24 jornadas de liga y no ha sumado una victoria desde el 13 de diciembre, cuando se impuso por 2-1 al STTV.

En la temporada 1969-1970, el equipo estuvo 383 minutos sin ver portería, hasta que el histórico Paul Van Himst acabó con la mala racha. De nuevo, el club de Bruselas no consiguió hacer gol en 2010-2011 durante 362 minutos, hasta que Ariël Jacobs corrigió el atasco, recordó el diario "DH Les Sports".

Para paliar la situación, el Anderlecht cesó recientemente a Besnik Hasi como entrenador y a su asistente Lucas Biglia, y poco después a su sustituto interino, Edward Still, y también al director deportivo, Olivier Renard, de forma que el francés Jérémy Tarave gestiona la plantilla mientras el club busca entrenador.



Entre los nombres que han sonado en la prensa deportiva belga para hacerse cargo del banquillo destaca el exjugador Maarten Martens, técnico del AZ neerlandés.

Además, el club se ha reforzado en el mercado de invierno con el delantero ucraniano Danylo Sikan, de 23 años, y con el extremo español Coba Gomes da Costa, también de 23 años y cedido por el Getafe, mientras que el Sunderland inglés se hizo con Nilson Angulo.

Ninguno de los dos se ha estrenado aún como goleador del Anderlecht, que este jueves 12 de febrero se medirá contra el Amberes en semifinales de la Copa de Bélgica y el domingo recibirá a La Louviere en liga.