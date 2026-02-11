Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 1-0 Águilas Doradas

Terminó la espera para Millonarios. Este miércoles 11 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, derrotó 1-0 a Águilas Doradas, de la mano de Falcao García. Razón por la que fue una noche redonda, ya que no solo consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay I-2026, sino que, además, lo hizo de la mano de su referente y capitán.

Recordemos que la sexta jornada empezó el pasado martes 10 de febrero, con el triunfo de Independiente Medellín sobre Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander. Allí, quienes marcaron fueron Léider Berdugo para el local, mientras que Didier Moreno, Alexis Serna y John Montaño lo hicieron para el 'poderoso', que también consiguió su primera victoria.

Posteriormente, el turno fue para Llaneros y Deportivo Pasto, en el estadio Bello Horizonte, donde el 'volcánico' dio el golpe y se llevó los tres puntos. Un solitario gol de Andrey Estupiñán bastó para el 0-1 definitivo. Cabe aclarar que el autor del tanto y Eyder Restrepo vieron la tarjeta roja. Por último, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima no se hicieron daño: 0-0.



