Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 1-0 Águilas Doradas

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 1-0 Águilas Doradas

La fecha 6 quedará marcada como el día que Millonarios consiguió su primera victoria en el primer semestre del 2026, gracias a un gol de Radamel Falcao García.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios frente a Águilas Doradas
